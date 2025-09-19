Остались только тапочки: тигр утащил 18-летнюю невесту в джунгли

В Индии тигр утащил 18-летнюю невестe в джунгли

В индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на 18-летнюю девушку и утащил ее в лесные заросли. Об этом сообщает The Statesman.

«Хищник схватил дочь за шею и утянул в джунгли прямо у меня на глазах», — рассказала мать пропавшей.

Инцидент произошел утром в деревне Ратхурпур. Камини вместе с матерью отправилась по хозяйственным делам, когда из-за кустов неожиданно выбежал тигр. Животное набросилось на девушку и потащило ее в сторону густых зарослей. На крики матери сбежались соседи, однако ни девушку, ни хищника найти не удалось. На месте остались лишь тапочки пропавшей.

Известно, что Камини готовилась к свадьбе, которая должна была состояться в ноябре. Сейчас к поискам подключены сотрудники департамента лесного хозяйства, которые прочесывают джунгли в надежде обнаружить девушку или следы хищника.

Уттар-Прадеш регулярно становится местом нападений тигров на людей. Ранее в этом же регионе дикая кошка напала на молодого мужчину, когда тот находился в поле.

