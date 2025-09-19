Находящийся при смерти Элтон Джон сделал кошмарные сувениры для своих близких

Британский певец Элтон Джон сделал ожерелье из собственных костей, удаленных во время операции на коленях. Артист намерен в будущем создать флаконы с кровью и украшения из праха. Об этом сообщает RadarOnline.

«Элтон называет это частью своего наследия… Он рассматривает эти работы как продолжение своего творчества… Для Элтона это не болезненно. Это способ оставить после себя что-то осязаемое и личное», — рассказал один из его друзей.

Музыканту 78 лет, и в последнее время он все чаще сталкивается с проблемами со здоровьем. Из-за осложнений артист завершил карьеру и перенес серьезное вмешательство, в ходе которого ему заменили коленные суставы. Именно тогда певец решил сохранить часть удаленных костей и превратить их в украшение.

Элтон Джон — культовый музыкант Великобритании, известный во всем мире своими хитами и многолетней карьерой. После выхода на пенсию он стал более откровенно говорить о смерти и о том, как хотел бы сохранить память о себе для родных.

По словам близких музыканта, он уверен, что такие символические вещи помогут ему «всегда быть рядом» с семьей и останутся как необычная часть его творческой биографии.

