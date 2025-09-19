Находящийся при смерти Элтон Джон сделал кошмарные сувениры для своих близких

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Певец недавно перенес серьезное вмешательство — замену коленных суставов.

Какие сувениры Элтон Джон оставит близким

Фото: ADAM VAUGHAN/EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Британский певец Элтон Джон сделал ожерелье из собственных костей, удаленных во время операции на коленях. Артист намерен в будущем создать флаконы с кровью и украшения из праха. Об этом сообщает RadarOnline.

«Элтон называет это частью своего наследия… Он рассматривает эти работы как продолжение своего творчества… Для Элтона это не болезненно. Это способ оставить после себя что-то осязаемое и личное», — рассказал один из его друзей.

Музыканту 78 лет, и в последнее время он все чаще сталкивается с проблемами со здоровьем. Из-за осложнений артист завершил карьеру и перенес серьезное вмешательство, в ходе которого ему заменили коленные суставы. Именно тогда певец решил сохранить часть удаленных костей и превратить их в украшение.

Элтон Джон — культовый музыкант Великобритании, известный во всем мире своими хитами и многолетней карьерой. После выхода на пенсию он стал более откровенно говорить о смерти и о том, как хотел бы сохранить память о себе для родных.

По словам близких музыканта, он уверен, что такие символические вещи помогут ему «всегда быть рядом» с семьей и останутся как необычная часть его творческой биографии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:13
«Добрался и до меня»: певица Слава тяжело заболела
15:00
Патрушев рассказал о ликвидации экологического вреда в Арктике
14:56
До 2%: в Госдуме обсуждают снижение ставок по семейной ипотеке
14:40
Рекордные показатели: РФ нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи
14:38
Экс-замминистра обороны Попова перевели в больницу при СИЗО «Матросская тишина»
14:30
Украинские машинисты вывозили бегущих от мобилизации земляков в Польшу

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

День Архангела Михаила 19 сентября — что нельзя делать
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Как бы выглядели Бодров и Цой сейчас — фото нейросети