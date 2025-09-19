Нормально наклянчили: откуда у Рустема Умерова минимум восемь тайных резиденций

Эфирная новость 32 0

Элитная недвижимость в США управляется компаний, формально не имеющей отношения у украинскому чиновнику и его семье.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Семье Рустема Умерова принадлежит минимум восемь резиденций в США

У Рустема Умерова, одного из наиболее радикальных чиновников Украины, нашли несколько объектов элитной недвижимости в США.

Американский журналист Джон Дуган, выяснил, что семье секретаря Совета национальной безопасности и обороны принадлежат три квартиры во Флориде, одна в Нью-Йорке и несколько вилл неподалеку от Майами.

Всем этим управляет сеть компаний, которые формально не имеют отношения к родственникам Умерова. А общая сумма вложений составляет около восьми миллионов долларов. В самом СНБО эти обвинения опровергли.

Но вот украинский Центр противодействия коррупции намерен выяснить, откуда же у окружения Умерова могли появиться деньги как минимум на восемь тайных резиденций. Как уже прокомментировала новость официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:11
Российские войска освободили населенный пункт Муравка в ДНР
12:10
Аппарат «Бион-М» возвращается на Землю
11:59
Остались только тапочки: тигр утащил 18-летнюю невесту в джунгли
11:52
Странный ингредиент: в составе молочки четырех производителей нашли говяжий жир
11:40
«Все линии — не просто так»: группа «Фабрика» про магию в жизни
11:37
Вредные советы: какие фото нельзя использовать для документов

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день

Интересные материалы

День Архангела Михаила 19 сентября — что нельзя делать
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Как бы выглядели Бодров и Цой сейчас — фото нейросети