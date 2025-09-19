Аппарат «Бион-М» возвращается на Землю

На борту — мыши, мухи и растения, над которыми проводится эксперимент.

Космический аппарат «Бион-М» сегодня возвращается на Землю. На борту — 75 мышей, более полутора тысяч мух, клеточные культуры и растения. Почти месяц живые организмы провели в условиях орбитального полета. Теперь ученым предстоит изучить, как невесомость и радиация влияют на биологию живых существ. Зачем нужен этот эксперимент — рассказали ученые.

«Сейчас у нас, в общем, мы уходим с МКС и переходим на орбиту полярную. Это вот проект РОС. И важно знать, как это повлияет на экипаж. Потому что орбита другая. Почти полярная орбита означает все-таки более высокий уровень радиации», — рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт

Ранее 5-tv.ru писал, что спутник российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) успешно запустили с космодрома Плесецк.

