«Плодитесь и размножайтесь»: в России предложили запретить контрацептивы

Дарья Орлова
Общественники считают, что подобные меры укрепят институт брака, стабилизируют численность населения и снизят нагрузку на пенсионную систему.

Будут ли в РФ запрещать контрацептивы

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

В России предложили запретить контрацептивы

В России предложили ограничить продажу контрацептивов для супружеских пар. С такой инициативой в Госдуму обратился правозащитный центр «Сорок Сороков». Об этом сообщает Life.ru.

По мнению организации, доступность средств контрацепции ведет к снижению рождаемости и усугублению демографического кризиса.

«Это не просто предложение, а шаг к возрождению семьи как основы общества, укреплению национальных ценностей и обеспечению устойчивого будущего нашего народа», — сказано в обращении.

Представители организации подчеркнули, что ограничение контрацептивов позволит увеличить среднее количество детей в семье с 1,5 до 2,5–3.

По данным центра, в 2023 году число рождений в России составило менее 11,3 млн, а естественная убыль превысила полмиллиона человек. Общественники уверены: такая мера поможет стабилизировать численность населения, создать более молодую рабочую силу, снизить нагрузку на пенсионную систему и повысить экономический потенциал страны. Также инициаторы обращения обращают внимание на религиозный и моральный аспект.

«Как учит Священное Писание, — плодитесь и размножайтесь. Контрацептивы же способствуют, в первую очередь, эгоистичному потребительскому отношению к семье», — настаивают представители «Сорок Сороков».

Они считают, что ограничение доступа к противозачаточным укрепит институт брака, повысит ответственность супругов за воспитание детей и снизит количество разводов.

Наконец, в «Сорок Сороков» уверены, что экономический эффект будет ощутим: около 50 млрд рублей, которые сейчас тратятся на субсидирование импорта контрацептивов, можно направить на поддержку многодетных семей, материнский капитал и строительство детских садов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

