Глава Рособрнадзора: до 30% школьной программы перегружено

Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Это создает дополнительную нагрузку на учителей.

Грамотно ли построена школьная программа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

До 30% школьной программы перегружены темами, что создает дополнительную нагрузку на учителей. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время круглого стола «Качество образования — основа достижения национальных целей», который прошел в Петербургском горном университете.

Музаев отметил, что анализ экспертного сообщества высших учебных заведений показал: большинство предметов стандартной школьной программы имеют избыточное количество тем, что отвлекает педагогов от основной работы — качественного обучения учеников. При этом он подчеркнул, что речь не идет об упрощении программ, а о приведении их в соответствие с современными требованиями.

Глава Рособрнадзора также обратил внимание на бюрократическую нагрузку и многочисленные требования к педагогам, которые заставляют их тратить время на отчеты и рейтинги, не отражающие объективно уровень знаний учеников. Он напомнил, что культура объективного оценивания была частично утрачена в 1990–2000-х годах, и до сих пор проявляются проблемы с объективностью как в повседневной оценке успеваемости, так и в государственной аттестации.

По словам Музаева, в малых населенных пунктах оценка учащихся часто зависит не от знаний, а от личных отношений с родителями или учителями, что негативно сказывается на образовательном процессе и формировании реального уровня подготовки школьников.

Он подчеркнул, что исправление этих проблем позволит повысить качество образования, уменьшить нагрузку на педагогов и восстановить справедливую систему оценивания, что станет важным шагом в достижении национальных образовательных целей России.

