Недетские игры: в Roblох учат совершать политические убийства

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 10 0

Проект уже привлек внимание правоохранителей из-за опасного контента

В популярной игре появился симулятор жестокого убийства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В игре Roblох создали симулятор убийства политика Чарли Кирка

В игре Roblox, популярной у детей как в США, так и в России, создали симулятор убийства американского политического активиста Чарли Кирка. Детям предлагается примерить на себя роль киллера и «повторить» совершенное им преступление.

Когда правоохранители США обратили внимание на проект и начали расследование, его авторы оперативно удалили симулятор, а также еще 100 других игровых сюжетов, созданных пользователями.

В Roblox доступно свободное создание собственных игр. Как отметил генеральный прокурор штата Оклахома Гентнер Драммонд, необходимого контроля за контентом игроков и мер безопасности в игре нет. По его словам, платформа «наполнена вредной информацией», при этом почти 40% пользователей — младше 13 лет.

Сюжетом для жестокой игры стало убийство политического активиста Чарли Кирка, совершенное в США 10 сентября. Республиканец выступал в Университете Юта-Вэлли в рамках своего тура American Comeback.

