Сергей Шнуров: зрелость к человеку приходит только после 50 лет

Группа «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым выпустила новую песню и клип «МУЗЫКАТАНЦА». Об этом 5-tv.ru сообщила команда артиста.

В новой работе музыкант поднимает тему зрелости и того, что приходит к человеку после 50 лет. По мнению Шнурова, в этом возрасте жизнь только начинается. Однако глубокие размышления на эту тему подтолкнули его к созданию этого сингла.

«До 50 — это конвульсивные поиски не пойми чего, не пойми где. После, ты уже ближе к вечности, и многое такое „важное“ тебе становится в лучшем случае индифферентно. И уже можно кружить в танце не для успеха и рилсов, а просто для того, чтобы быть в унисоне с жизнью», — признался певец.

Интересно то, что в клипе Сергея Шнурова на первый план выходят пенсионеры. Именно их энергия, как отмечает команда музыканта, ломает все стереотипы о возрасте. Особое место в видеоролике занимает бывший солист танцевального коллектива заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля. Он как бы стал тем самым мостом, объединяющим несколько поколений.

По словам команды Шнурова, «МУЗЫКАТАНЦА» — это не только история о свободе от условностей, но и также очередное напоминание о том, что танцевать можно даже в 80 лет.

