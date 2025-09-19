«До 50 лет — это конвульсивные поиски»: Сергей Шнуров задумался о смысле жизни

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Музыкант выпустил новую песню, в которой затронул тему зрелости.

Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выпустила новую песню

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков

Сергей Шнуров: зрелость к человеку приходит только после 50 лет

Группа «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым выпустила новую песню и клип «МУЗЫКАТАНЦА». Об этом 5-tv.ru сообщила команда артиста.

В новой работе музыкант поднимает тему зрелости и того, что приходит к человеку после 50 лет. По мнению Шнурова, в этом возрасте жизнь только начинается. Однако глубокие размышления на эту тему подтолкнули его к созданию этого сингла.

«До 50 — это конвульсивные поиски не пойми чего, не пойми где. После, ты уже ближе к вечности, и многое такое „важное“ тебе становится в лучшем случае индифферентно. И уже можно кружить в танце не для успеха и рилсов, а просто для того, чтобы быть в унисоне с жизнью», — признался певец.

Интересно то, что в клипе Сергея Шнурова на первый план выходят пенсионеры. Именно их энергия, как отмечает команда музыканта, ломает все стереотипы о возрасте. Особое место в видеоролике занимает бывший солист танцевального коллектива заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля. Он как бы стал тем самым мостом, объединяющим несколько поколений.

По словам команды Шнурова, «МУЗЫКАТАНЦА» — это не только история о свободе от условностей, но и также очередное напоминание о том, что танцевать можно даже в 80 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Шнуров поддержал запрет пяти песен группы «Ленинград». По его мнению, людям до 18 лет слушать эти треки нельзя.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.


