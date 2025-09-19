«С Кругликовой все-таки дети»: Михаил Ефремов передумал разводиться с женой

Дарья Орлова
Ходят слухи, что у актера могли завязаться отношения с актрисой Дарьей Белоусовой.

Развод Михаила Ефремова с женой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Михаил Ефремов передумал разводиться с женой Софьей Кругликовой

Актер Михаил Ефремов решил не разводиться с пятой женой Софьей Кругликовой и продолжает жить с ней в Москве. Об этом сообщает News.ru.

Несмотря на слухи о его романе с актрисой Дарьей Белоусовой, близкие артиста считают, что этим отношениям не суждено продолжиться.

«С Дашкой у него никакая не любовь, а, как сейчас говорят, химия. Почему? Белоусова его погубит, она не сможет быть очагом, к которому возвращаются. Дашка — классная актриса, но для семьи не создана. С Кругликовой все-таки дети», — передает слова окружения Ефремова издание.

По информации СМИ, именно Белоусова часто навещала актера в колонии, что и породило слухи о возможном романе. Однако после освобождения Ефремов вернулся к супруге.

Сейчас актер, по словам близких, не употребляет алкоголь и активно готовится к новой работе. Он намерен снова выйти на сцену после длительного перерыва.

Народный артист РСФСР Никита Михалков пригласил Михаила Ефремова в театр «Мастерская „12“», где артист сыграет свою первую роль после освобождения в спектакле по фильму «Без свидетелей». Это возвращение может стать важным шагом в его профессиональной и личной жизни.

