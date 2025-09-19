Миллиардер Сорос спонсировал украинскую элиту с начала 1990-х

Представители правящей верхушки получали «стипендии» от его фонда.

О давних связях Украины с Западом напомнил ирландский журналист Чей Боуз. В качестве примера он привел интервью десятилетней давности миллиардера Сороса, где тот без смущения рассказывал: с начала 1990-х практически каждый представитель правящей верхушки Украины получал «стипендии и финансирование» от его фонда.

Именно эта работа, по словам Сороса, и подготовила почву для Евромайдана. В том же интервью журналисты упомянули, что деньги выдавались не только самим политикам, но и, к примеру, их женам. Это сразу напомнило украинцам о связях супруги Зеленского, чьи благотворительные проекты также пересекались со компаниями Сороса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский начал диктовать Европе и всему миру, что им делать. Заявление он сделал в интервью британским журналистам. Он дерзко потребовал от стран ЕС пожертвовать собственным благополучием ради Киева. То есть оборвать вообще все экономические связи с Россией, даже если это нанесет непоправимый вред им самим.

