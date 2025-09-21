«Не понимаю»: участницы группы «Фабрика» о популярности экстремального туризма

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив

Главной целью человека должно быть преодоление себя, а не горных вершин, уверены певицы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Участницы группы «Фабрика»: никогда бы не занялись экстремальным спортом

Жизнь — это дар, и относиться к нему стоит бережно. Нельзя жертвовать своим здоровьем ради дозы адреналина, который многие хотят получить при помощи экстремальных видов спорта. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказали участницы музыкальной группы «Фабрика» на закрытой презентации проекта актера Антона Лаврентьева и артистки Татьяны Куртуковой «Выше гор».

По словам солисток коллектива, рисковать жизнью ради острых ощущений — это необдуманное решение.

«Я мать троих детей и не понимаю экстремального туризма. Как можно оставить детей и пойти в горы или прыгнуть с парашютом? Я стремлюсь покорить сцену. Сцена — мои горы», — пояснила певица Валерия Девятова.

Другая участница группы поддержала коллегу, и дополнила, что главное в жизни — преодолеть себя и достичь поставленных целей.

«Хочется себя покорить, свое хорошее настроение покорить, и для этого необязательно в горы идти», — добавила певица Ирина Тонева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что группа «Фабрика» рассказали про магию в жизни.

