«Не понимаю»: участницы группы «Фабрика» о популярности экстремального туризма

Участницы группы «Фабрика»: никогда бы не занялись экстремальным спортом

Жизнь — это дар, и относиться к нему стоит бережно. Нельзя жертвовать своим здоровьем ради дозы адреналина, который многие хотят получить при помощи экстремальных видов спорта. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказали участницы музыкальной группы «Фабрика» на закрытой презентации проекта актера Антона Лаврентьева и артистки Татьяны Куртуковой «Выше гор».

По словам солисток коллектива, рисковать жизнью ради острых ощущений — это необдуманное решение.

«Я мать троих детей и не понимаю экстремального туризма. Как можно оставить детей и пойти в горы или прыгнуть с парашютом? Я стремлюсь покорить сцену. Сцена — мои горы», — пояснила певица Валерия Девятова.

Другая участница группы поддержала коллегу, и дополнила, что главное в жизни — преодолеть себя и достичь поставленных целей.

«Хочется себя покорить, свое хорошее настроение покорить, и для этого необязательно в горы идти», — добавила певица Ирина Тонева.

