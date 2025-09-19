Все еще пахнут: предприимчивая девушка продает носки Егора Крида

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Автор объявления ходит с певцом в один спортзал.

Носки Егора Крида выставили на аукцион

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Использованные носки Егора Крида выставили на аукцион

В сети появилось объявление о продаже использованных носков рэпер Егора Крида. По словам разместившей публикацию девушки, предмет одежды артиста она получила от подруги-администратора спортзала, в который тот ходит заниматься. Сама девушка посещает это же заведение, пишет издание «Абзац».

Обладательница носков заявляет, что они действительно принадлежит певцу, и уверяет, что «артефакт» пройдет любую ДНК-проверку. По словам предприимчивой дамы, носки до сих пор сохраняют запах Крида. Она обещает продать их тому, кто предложит лучшую цену. Также в сообщении уточняется, что носки — от Fendi.

«Вдруг тут есть ценители, кому это нужно. Главное — не привораживайте», — написано в объявлении.

Ранее Егор Крид опубликовал в соцсетях обращение, в котором заявил, что ищет себе жену. Певец рассказао, какими качествами должна обладать его избранница. Прошлые отношения музыканта не складывались, в результате чего он стал страдать от одиночества.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:24
Прорыв в медицине: в Сириусе подвели итоги проекта «Время сильных»
18:20
Недетские игры: в Roblох учат совершать политические убийства
18:16
«Выхожу — там кабриолет»: Седокова оценила возлюбленного дочери
18:09
Никита Кологривый сыграл Юрия Хоя в фильме о группе «Сектор Газа»
18:05
«Они очень сильные»: Лиза Моряк о роли женщин в мире
17:59
Путин посетил выставку на «Мотовилихинских заводах» в Перми

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

День Архангела Михаила 19 сентября — что нельзя делать
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Как бы выглядели Бодров и Цой сейчас — фото нейросети