Дружба народов: участники «Интервидения» расписались на гитаре представительницы Катара

Участники «Интервидения» расписались на гитаре представительницы Катара

Конкурс «Интервидение» еще не начался, а уже демонстрирует настоящую дружбу народов. У одной из его участниц из Катара — Даны Аль-Мир — есть традиция. Она покупает гитары в каждой стране, где гостит. На этот раз она приобрела инструмент в Москве. Все участники конкурса оставили на ней свои автографы.

В том числе на гитаре расписался представитель России — заслуженный артист Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Он также сыграл на инструменте, а вместе с Даной они спели песню.

«Интервидение» — международный музыкальный конкурс, возрожденный в 2025 году в России. Изначально конкурс стартовал в 1960-х годах как альтернатива «Евровидению» для стран Восточного блока. В этом году «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве на площадке Live Arena.

Конкурс собрал более 20 стран, включая Россию, государства БРИКС, СНГ, Латинской Америки и Азии. Главной особенностью «Интервидения» стало исполнение песен преимущественно на национальных языках, что было инициировано фондом «Традиции искусства». При этом исполнители могли петь и на иностранных языках, но акцент делался на культурное многообразие и сохранение музыкальных традиций.

