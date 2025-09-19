Воспитательница в Нижнекамске избила ребенка на прогулке

Эфирная новость 32 0

Родители мальчика настаивают на возбуждении уголовного дела.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Глава Следственного комитета взял под личный контроль случай с избиением воспитанника детского сада в Нижнекамске. Сейчас идет проверка.

Поводом послужило видео, на котором воспитательница на прогулке избивает ребенка на глазах у других детей и своих коллег. Она буквально швыряет мальчика на скамейку, а когда тот поднимается — снова наносит ему удары руками и ногами. За всем происходящим наблюдали жители ближайшей многоэтажки.

По некоторым данным, воспитательницу уже уволили, но родители избитого малыша настаивают на возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что виновные в гибели девочки в Хибинах получили три года принудительных работ.

Трагедия случилась четыре года назад. 13 учеников вместе с педагогами отправились на лыжах в Хибины. Неожиданно на них обрушилась лавина, дети оказались под полутораметровой толщей снега.

Настю Кузьмину искали дольше всех, к медикам она попала слишком поздно. Как заявило следствие, руководители похода свернули с безопасного маршрута, а когда случилась беда, у них не оказалось нужного оборудования.

