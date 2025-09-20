Выключите калькулятор: психолог о возрастной разнице в отношениях

Лилия Килячкова
Современная наука рассматривает совместимость возрастов как комплексный фактор, включающий психологические, социальные и биологические аспекты.

Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter; 5-tv.ru

Психолог Миллер: разница в возрасте чаще всего не влияет на отношения

Эксперты определили оптимальную разницу в возрасте для гармоничных отношений. Согласно исследованию оксфордских специалистов, наиболее устойчивыми оказываются пары с разницей не более трех лет. Психолог-сексолог Александра Миллер в беседе с 5-tv.ru рассказала, почему ученые называют именно эту цифру.

«Скорее всего, исследователи смотрят на тысячи пар, и такое среднее арифметическое приводят. Я предполагаю, что пары с небольшой разницей в возрасте больше подходят друг другу именно из-за того, что одна психоэмоциональная фаза, то есть они оба хотят либо карьерного роста, либо оба ищут стабильности», — рассуждает психолог.

Миллер также отметила, что не имеет значения разница в возрасте, главное, чтобы не возникало дисбаланса ценностей и интересов в паре.

«Встречаются и в 20 лет старые души, и в 50 — молодые духом, но тем не менее дисбаланс жизненных этапов — это очень сложный момент», — говорит Миллер.

Специалист призывает отказаться от чрезмерной фокусировки на цифрах. Основой прочных отношений она называет взаимное уважение, эмоциональную открытость и совпадение долгосрочных целей.

«К каким целям вы идете? И оба ли вы идете по тому пути? Потому что если партнер ставит совершенно по другому направлению цели, то вы можете, конечно, быть вместе, но вопрос, насколько долго», — отмечает специалист.

Эксперт подчеркивает, что создание гармоничного союза требует постоянной работы — независимо от возрастной разницы. Даже пары с идеальной статистической совместимостью должны инвестировать время и усилия в отношения.

«Главное, чтобы вы знали, что ваша идеальная разница — это та, которая идеальна конкретно только для вас. А все остальное — это просто статистический шум», — подытожила психолог.

Современная наука рассматривает возрастную совместимость как комплексный фактор, включающий психологические, социальные и биологические аспекты, где цифры в паспорте играют далеко не решающую роль.

