В Кремле указали на готовность Путина к урегулированию конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин все еще готов урегулировать конфликт на Украине при помощи переговоров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Готовность к урегулированию и желание урегулировать (ситуацию. — Прим. ред.) политико-дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин. И делает для этого многое», — заявил Песков.

Он уточнил, что Украина и европейские страны затрудняют процесс урегулирования кризиса, так как они «делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности».

Помимо этого, оценке подверглись и слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер его «подвел». Глава Штатов надеялся, что сделка по Украине будет простой из-за его хороших отношений с Путиным.

«Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно», — подытожил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Обсуждение могло коснуться, в том числе сделки по социальной сети TikTok.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.