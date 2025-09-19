В Кремле указали на готовность Путина к урегулированию конфликта на Украине

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Украина и европейские страны затрудняют процесс разрешения кризиса.

Готов ли Путин урегулировать конфликт на Украине

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин все еще готов урегулировать конфликт на Украине при помощи переговоров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Готовность к урегулированию и желание урегулировать (ситуацию. — Прим. ред.) политико-дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин. И делает для этого многое», — заявил Песков.

Он уточнил, что Украина и европейские страны затрудняют процесс урегулирования кризиса, так как они «делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности».

Помимо этого, оценке подверглись и слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер его «подвел». Глава Штатов надеялся, что сделка по Украине будет простой из-за его хороших отношений с Путиным.

«Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно», — подытожил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Обсуждение могло коснуться, в том числе сделки по социальной сети TikTok.

