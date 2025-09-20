США попросили конгресс одобрить продажу оружия Израилю на $6 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа просит конгресс одобрить продажу вооружений Израилю практически на шесть миллиардов долларов, невзирая на ракетный удар 9 сентября по лидерам «Хамаса» в Катаре и активизацию наступления в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники и соответствующую документацию.

Предполагается, что сделка включает продажу 30 вертолетов AH-64 Apache на сумму почти четыре миллиарда долларов, что практически двое увеличит нынешний израильский парк данной техники. Кроме того, США добивается одобрения сделки на сумму почти в два миллиарда долларов на продажу 3250 боевых машин пехоты для армии Израиля.

Как отмечает издание WSJ, на стадии продажи также находятся запасные части для бронетранспортеров и источники питания на сумму 750 миллионов долларов.

Изначально запрос был направлен американским законодателям около месяца назад, до удара Израиля по Дохе. Повторный запрос был также направлен и после атаки на представителей ХАМАС, которые находились в катарской столице.

По мнению политических экспертов, многие демократы, представляющие либеральное крыло партии, настороженно относятся к методам, используемых Израилем в конфликте с сектором Газа.

