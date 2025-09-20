Не долетел: мужчина упал с воздушного шара и разбился насмерть

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Трагедия произошла 19 сентября неподалеку от тихой британской деревни Уисборо-Грин в Западном Суссексе.

Мужчина упал с воздушного шара и разбился насмерть

Фото: 5-tv.ru

Мужчина упал с воздушного шара и разбился насмерть

Мужчина, находившийся на борту воздушного шара, выпал из корзины и погиб. Трагедия произошла 19 сентября неподалеку от тихой британской деревни Уисборо-Грин в Западном Суссексе. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Этот человек был в числе тех, кто летел на воздушном шаре из Биллингхерста в Дансфолд», — говорится в публикации.

По данным полиции, звонок о произошедшем поступил в девять утра. После вызова начались масштабные поиски с привлечением дронов, собак и нескольких подразделений экстренных служб. Тело погибшего обнаружили спустя некоторое время в поле.

Личность погибшего пока официально не установлена. Правоохранительные органы подчеркнули, что инцидент не рассматривается как подозрительный. Однако все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Трагедии с воздушными шарами не являются редкими. Например, в 2013 году в Египте упал воздушный шар, погиб 21 человек — это одно из самых массовых чрезвычайных происшествий с аэростатами в мире.

