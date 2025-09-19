Экс-советник Трампа по нацбезопасности Уолтц утвержден постпредом США в ООН

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 31 0

За его кандидатуру проголосовали в Сенате.

Кто стал постпредом США в ООН

Фото: Jose Luis Magana/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций (ООН) получил бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Его кандидатуру утвердили в американском Сенате. Об итогах голосования сообщил телеканал C-Span.

Уточняется, что бывший советник президента США по нацбезопасности получил 47 голосов в Сенате. Против его кандидатуры высказались 43 сенатора.

Отмечается, что Сенат США одобрил кандидатуру Уолтца 17 сентября. Комитет по международным отношениям верхней палаты американского парламента до этого рассмотрел 36 кандидатов.

О выдвижении кандидатуры Майка Уолтца на данный пост заявил сам президент США Дональд Трамп еще в мае 2025 года. Глава Белого дома отметил, что Уолтц, работая как в Конгрессе, так и в качестве советника по национальной безопасности президента Соединенных Штатов, всегда руководствовался в первую очередь интересами страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США наложили вето на резолюцию по сектору Газа в Совбезе ООН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:38
Мать пропавшей в Таиланде россиянки забрала свою четырехлетнюю внучку
0:19
Трамп примет Эрдогана в Белом доме 25 сентября
0:00
США попросили конгресс одобрить продажу оружия Израилю на $6 млрд
23:48
В Латвии намерены запретить детям участвовать в ЛГБТ* мероприятиях
23:32
Воспитательница в Нижнекамске избила ребенка на прогулке
23:16
Экс-советник Трампа по нацбезопасности Уолтц утвержден постпредом США в ООН

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025