Экс-советник Трампа по нацбезопасности Уолтц утвержден постпредом США в ООН

Должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций (ООН) получил бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Его кандидатуру утвердили в американском Сенате. Об итогах голосования сообщил телеканал C-Span.

Уточняется, что бывший советник президента США по нацбезопасности получил 47 голосов в Сенате. Против его кандидатуры высказались 43 сенатора.

Отмечается, что Сенат США одобрил кандидатуру Уолтца 17 сентября. Комитет по международным отношениям верхней палаты американского парламента до этого рассмотрел 36 кандидатов.

О выдвижении кандидатуры Майка Уолтца на данный пост заявил сам президент США Дональд Трамп еще в мае 2025 года. Глава Белого дома отметил, что Уолтц, работая как в Конгрессе, так и в качестве советника по национальной безопасности президента Соединенных Штатов, всегда руководствовался в первую очередь интересами страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США наложили вето на резолюцию по сектору Газа в Совбезе ООН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.