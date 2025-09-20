Резервная линия питания ЗАЭС была повреждена на подконтрольной Украине территории

Резервная линия питания ЗАЭС повреждена на подконтрольной Украине территории

Вторая резервная высоковольтная линия внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 330 кВ «Ферросплавная-1», которая находится в отключенном состоянии уже пятый месяц, была повреждена на подконтрольной Украине территории, рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

По его словам, будет ли украинская сторона заниматься ее восстановлением или же это вопрос международного характера, пока остается неясным.

«Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки (Днепр — Прим. Ред.), то есть на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет — это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», — цитирует слова директора агентство ТАСС.

Черничук отметил, что, даже если Украина откажется восстанавливать резервную линию, то на станции будут приняты необходимые меры по разработке и внедрению компенсирующих мероприятий по отсутствию и той линии тоже.

Однако такая возможность появится только после прекращения боевых действий.

Высоковольтная линия «Ферросплавная-1» была отключена действием автоматики станции 7 мая. С тех пор ЗАЭС запитана от единственной линии 750 кВ «Днепровская».

