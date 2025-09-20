Перевозку пауэрбанков в самолетах решили не запрещать

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 12 0

В Росавиации пришли к выводу, что вводить ограничения пока рано

Принято решение по перевозке пауэрбанков в самолетах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Росавиация пока не планирует запрещать перевозку пауэрбанков в самолетах

Запрет на перевозку пауэрбанков в самолетах решили пока не вводить, сообщил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров. Компания тщательно проанализировала два случая возгорания зарядных устройств в салонах воздушных суден. На основании проведенных экспертиз в агентстве приняли решение, что вводить ограничения пока рано.

Как сообщалось ранее, на борту «Боинга», летевшего из Петербурга в Якутск, у одной из пассажирок загорелся пауэрбанк. Причиной стало короткое замыкание. Женщина получила ожоги, однако потушить пылающий девайс удалось силами других пассажиров.

В августе прошлого года Самолет рейса Хабаровск — Москва вынужден был пойти на экстренную посадку в Шереметьеве из-за задымления кресла.

Как писал 5-tv, основная причина возгорания пауэрбанков — использование литий-ионных аккумуляторов. Одним из способов решения проблемы может стать обязательная проверка зарядных устройств всех пассажиров перед посадкой на рейс, или же организация специальных условий хранения в самолете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
«Главное — не останавливаться»: Дима Билан дал совет «Интервидению»
12:29
ВС РФ освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области
12:12
Что внутри пачки: есть ли разница между макаронами за 45 и 560 рублей
12:11
Европейские аэропорты подверглись кибератакам
11:54
«Кроссовки пять раз снимали»: Пьеха вспомнил, как выживал в детском доме
11:30
«Штурм-С» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Луков день: что можно и нельзя делать 20 сентября

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025