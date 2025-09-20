Перевозку пауэрбанков в самолетах решили не запрещать

В Росавиации пришли к выводу, что вводить ограничения пока рано
Росавиация пока не планирует запрещать перевозку пауэрбанков в самолетах
Запрет на перевозку пауэрбанков в самолетах решили пока не вводить, сообщил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров. Компания тщательно проанализировала два случая возгорания зарядных устройств в салонах воздушных суден. На основании проведенных экспертиз в агентстве приняли решение, что вводить ограничения пока рано.
Как сообщалось ранее, на борту «Боинга», летевшего из Петербурга в Якутск, у одной из пассажирок загорелся пауэрбанк. Причиной стало короткое замыкание. Женщина получила ожоги, однако потушить пылающий девайс удалось силами других пассажиров.
В августе прошлого года Самолет рейса Хабаровск — Москва вынужден был пойти на экстренную посадку в Шереметьеве из-за задымления кресла.
Как писал 5-tv, основная причина возгорания пауэрбанков — использование литий-ионных аккумуляторов. Одним из способов решения проблемы может стать обязательная проверка зарядных устройств всех пассажиров перед посадкой на рейс, или же организация специальных условий хранения в самолете.
