Перевозку пауэрбанков в самолетах решили не запрещать

Росавиация пока не планирует запрещать перевозку пауэрбанков в самолетах

Запрет на перевозку пауэрбанков в самолетах решили пока не вводить, сообщил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров. Компания тщательно проанализировала два случая возгорания зарядных устройств в салонах воздушных суден. На основании проведенных экспертиз в агентстве приняли решение, что вводить ограничения пока рано.

Как сообщалось ранее, на борту «Боинга», летевшего из Петербурга в Якутск, у одной из пассажирок загорелся пауэрбанк. Причиной стало короткое замыкание. Женщина получила ожоги, однако потушить пылающий девайс удалось силами других пассажиров.

В августе прошлого года Самолет рейса Хабаровск — Москва вынужден был пойти на экстренную посадку в Шереметьеве из-за задымления кресла.

Как писал 5-tv, основная причина возгорания пауэрбанков — использование литий-ионных аккумуляторов. Одним из способов решения проблемы может стать обязательная проверка зарядных устройств всех пассажиров перед посадкой на рейс, или же организация специальных условий хранения в самолете.



