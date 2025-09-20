Средства ПВО сбили 149 украинских БПЛА за прошедшую ночь

Дежурные средства ПВО с 23:00 мск 19 сентября до 06:00 мск 20 сентября перехватили и уничтожили 149 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что 40 беспилотников сбили над Ростовской областью, 27 –над Саратовской, 18 — над Брянской, по 15 — над Самарской областью и акваторией Черного моря, еще 12 — над Республикой Крым.

Кроме того, восемь БПЛА поражено над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской, три — над Азовским морем, по два — над Воронежской и Калужской областями. Еще по одному дрону обезвредили над Курской, Смоленской и Нижегородской областями.

Ранее официальный Telegram-канал Запорожской атомной электростанции сообщил, что боевики ВСУ нанесли намеренный удар по зданию учебного центра. Они направили как минимум три беспилотника, два из них взорвались над крышей здания. Удар пришелся по корпусу «Г», на безопасность работы станции атака не повлияла, в момент происшествия на объекте находились эксперты МАГАТЭ. Сотрудники станции сообщали, что представители наблюдательной комиссии не пострадали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.