С экс-министра Абызова начали принудительно взыскивать почти 27 млрд рублей

Судебные приставы начали принудительное взыскание почти 27 миллиардов рублей с экс-министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Сейчас Абызов находится в тюрьме. В 2023-м его приговорили к 12 годам лишения свободы, в том числе и за организацию преступного сообщества. В этом году приставы приступили к конфискации имущества бывшего министра.

По данным издания, основная сумма взыскания составила почти 26 миллиардов рублей. К этому добавился штраф и исполнительский сбор на более чем 85 миллионов рублей, а также 864 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба. В итоге общая сумма превышает 26,8 миллиардов рублей. Все деньги будут переданы в доход государства.

Михаила Абызова арестовали шесть лет назад, в 2019-м. Тогда ему предъявили обвинение в хищении четырех миллиардов рублей у «Сибирской энергетической компании» и акционерного общества «Региональные электрические сети».

Затем Абызова обвинили по ряду статей УК РФ, среди которых создание преступного сообщества, мошенничество, незаконная предпринимательская деятельность, коммерческий подкуп и легализация денежных средств, полученных преступным путем.

Ранее 5-tv.ru писал, что певца Шарлота перевели в колонию общего режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.