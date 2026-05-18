Ушаков раскрыл подробности визита Путина в Китай

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят важные вопросы двусторонних отношенный

А уже завтра Владимир Путин направится с официальным визитом в Китай. Детали поездки раскрыл помощник президента Юрий Ушаков.

Сопровождать российского лидера в поездке будут восемь министров, представители администрации, вице-премьеры, главы некоторых регионов и несколько директоров госкорпораций. А на встрече Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений.

«По завершению переговоров состоится церемония подписания документов. Их на данный момент около 40. Лидеры подпишут совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений, добрососедства, дружбы и сотрудничества», — уточнил помощник президента России Юрий Ушаков.

Кроме того, главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия перекрестного года образования. Его программа расписана до осени следующего года — это сотни разных конференций, семинаров, концертов, выставок и олимпиад.

Сейчас в российских вузах числятся почти 60 тысяч китайских студентов. В свою очередь в Поднебесной обучаются более 20 тысяч наших соотечественников.

