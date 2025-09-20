«Сила единства»: в Белграде проходит военный парад ко Дню сербской сплоченности

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 41 0

В шествии примут участие боле десяти тысяч военнослужащих и более 600 единиц военной техники.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Петров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Белграде проходит военный парад, посвященный Дню сербского единства

В Белграде проходит военный парад «Сила единства», посвященный празднованию Дня сербского единства, свободы и национального флага. Об этом сообщил корреспондент «Известий» с места событий. На кадрах сербские военнослужащие пронесли 300-метровый национальный флаг по площади, где проходит торжество.

«Парад начался с традиционного приветствия главнокомандующих. Первыми прошли сербские гвардейцы, за ними прошел спецназ разного калибра», — отметил журналист.

Кроме прохода десяти тысяч военнослужащих всех подразделений Сербской армии, а также кадетов Военной академии, в параде будет задействована военная техника и пролет летательных аппаратов: более 600 автомобилей, 70 воздушных судов и 20 плавсредств.

Уточняется, что Сербия использует и российскую боевую технику: БТР-80, ракетные системы «Панцирь» и противотанковые системы «Корнет».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 3 сентября в России отмечали годовщину окончания Второй мировой войны.

В Чите и Хабаровске прошли военные парады, где чествовали ветеранов, а в Южно-Сахалинске по традиции марш возглавила легендарная «Катюша».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:44
ЦБ: ключевая ставка может достичь однозначного показателя к концу 2026 года
17:22
SНАМАN не победит? Игорь Матвиенко поделился прогнозом «Интервидения»
17:17
Прическа «Suреr stаr»: Слободан Тркуля рассказал о своей укладке
17:04
Российская фигуристка Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Италию в 2026 году
16:50
«Сила единства»: в Белграде проходит военный парад ко Дню сербской сплоченности
16:32
Президент РФ подписал распоряжение о материальной помощи школам Южной Осетии

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025