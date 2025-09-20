Российская фигуристка Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Италию в 2026 году

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Спортсменка выиграла отборочный турнир в Пекине, набрав 209,63 балла в сумме.

Поедет ли фигуристка Аделия Петросян на Олимпиаду в Италии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Российская фигуристка Аделия Петросян поедет на Олимпийские игры в 2026 году, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Спортсменка выиграла отборочный турнир в Пекине, набрав 209,63 балла по сумме короткой (68,72 балла) и произвольной (140,91 балла) программ.

Чтобы попасть на Олимпиаду, одиночным фигуристам необходимо было занять место не ниже пятого. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.

Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова, которая получила в сумме 206,23 баллов. До 2021 года спортсменка выступала за сборную России. Третье место заняла фигуристка из Бельгии Луна Хендрикс (204,96 балла), а четвертое — белорусская спортсменка Виктория Сафонова. Пятерку замыкает китаянка Жуйян Чжан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МОК лишил российских биатлонистов золота Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Решение было принято из-за нарушения антидопинговых правил Евгением Устюговым во время Олимпиады.

