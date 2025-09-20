Все решено: МОК лишил российских биатлонистов золота Олимпийских игр — 2014 в Сочи

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Решение было принято из-за нарушения антидопинговых правил Евгением Устюговым во время Олимпиады.

Как относятся к российским спортсменам

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

МОК лишил российских биатлонистов золота Олимпийских игр — 2014 в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) официально лишил российских биатлонистов золота Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи. Информация появилась на официальном сайте организации.

Как сообщается в заявлении МОК, подобное решение было принято из-за нарушения антидопинговых правил российским спортсменом Евгением Устюговым во время Олимпийских игр.

Результаты биатлониста полностью аннулировали, после чего его лишили сочинской золотой медали. Также у российского спортсмена отняли золотую и бронзовую медали Олимпиады 2010 года за масс-старт и эстафету и две серебряные награды Чемпионата мира — 2011 в тех же соревнованиях.

«В наказание» МОК заодно лишил золотых медалей в эстафете на Олимпиаде-2014 спортсменов Алексея Волкова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина. Теперь золото получает команда Германии, серебро переходит к Австрии, а бронза — к Норвегии.

Кроме того, 22 мая 2025 года Федеральный суд Швейцарии не принял апелляцию Евгения Устюгова об аннулировании его результатов на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

По заявлению Международного союза биатлонистов (IBU), российские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх, только если будут соблюдать жесткие квалификационные требования.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) проявил положительный сигнал в отношении российских спортсменов на Олимпиаде-2026.

