Нарочно? ISU опубликовал видео с выступлением фигуриста Гуменника под украинскую песню

ISU извинился за видео с выступлением фигуриста Гуменника под украинскую песню

Международный союз конькобежцев (ISU) извинился за то, что опубликовал фрагмент проката российского фигуриста Петра Гуменника под украинскую песню. Об этом стало известно из официального ответа организации на запрос 5-tv.ru.

«Публикация удалена, мы сожалеем о любых возможных оскорблениях. Мы пересматриваем наши процедуры, чтобы подобное не повторилось», — отметили в союзе.

В соцсети на опубликованном ранее ролике выступление Гуменника сопровождалось украинской композицией. Однако в действительности выход на лед спортсмена происходил под саундтрек к фильму «Парфюмер. История одного убийцы». Пост впоследствии, как и отметили в ISU, удалили.

В рамках короткой программы Петр Гуменник занял первое место. Спортсмен набрал 93,80 балла. Произвольную программу фигуристы-одиночники покажут 21 сентября. Квалификационные старты состоятся в Пекине с 19 по 21 сентября. Среди участников россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян.

