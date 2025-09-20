Нарочно? ISU опубликовал видео с выступлением фигуриста Гуменника под украинскую песню

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 45 0

В действительности прокат спортсмена был под другой трек.

Под какую песню выступал фигурист Гуменник

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ISU извинился за видео с выступлением фигуриста Гуменника под украинскую песню

Международный союз конькобежцев (ISU) извинился за то, что опубликовал фрагмент проката российского фигуриста Петра Гуменника под украинскую песню. Об этом стало известно из официального ответа организации на запрос 5-tv.ru.

«Публикация удалена, мы сожалеем о любых возможных оскорблениях. Мы пересматриваем наши процедуры, чтобы подобное не повторилось», — отметили в союзе.

В соцсети на опубликованном ранее ролике выступление Гуменника сопровождалось украинской композицией. Однако в действительности выход на лед спортсмена происходил под саундтрек к фильму «Парфюмер. История одного убийцы». Пост впоследствии, как и отметили в ISU, удалили.

В рамках короткой программы Петр Гуменник занял первое место. Спортсмен набрал 93,80 балла. Произвольную программу фигуристы-одиночники покажут 21 сентября. Квалификационные старты состоятся в Пекине с 19 по 21 сентября. Среди участников россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Ранее 5-tv.ru писал, что участвующим в отборе на Олимпийские игры 2026 года фигуристам запретили говорить о россиянах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:09
«Самое важное»: Матвиенко рассказал о критериях оценки участников «Интервидения»
19:00
Не поддаться хаосу извне: прогноз Таро на неделю с 22 по 28 сентября
18:45
«Разнообразный опыт»: судья «Интервидения» из Бразилии о масштабе конкурса
18:39
Береги ум смолоду: какие продукты помогут сохранить когнитивные функции
18:23
Грандиозные масштабы: названы детали строительства ВСМ Москва — Петербург
17:53
Нарочно? ISU опубликовал видео с выступлением фигуриста Гуменника под украинскую песню

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025