В Приозерске открыли памятник Сергею Бодрову-младшему

На торжественную церемонию открытия приехал кинооператор, работавший над фильмами «Брат» и «Брат 2».

Кто автор памятника Сергею Бодрову-младшему в Приозерске

Фото: Telegram/ПРИОЗЕРСК - ИНФО/prioinfo

Памятник в честь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего возвели в Приозерске Ленинградской области. Об этом написала администрация города в соцсети.

Расположили монумент возле местного киноконцертного зала. Автором постамента стал скульптор Артем Рычков. На торжественную церемонию открытия приехал кинооператор Сергей Астахов, снявший фильмы «Брат» и «Брат 2».

В ходе мероприятия глава местной администрации Александр Соклаков прочел письма, которые присылали на адрес мэрии люди, близко знавшие артиста.

Первая часть фильма «Брат» вышла в прокат в 1997 году. Отдельная часть эпизодов из кинокартины снималась в Приозерске. Главным героем картины был Данила Багров — простой русский парень, который в период развивающегося общества потребления основным считал служение правде. По сценарию, герой родился в Приозерске.

Сергей Бодров сделал образ культовым. Именно благодаря этой роли его полюбили миллионы россиян. Бодров погиб 23 года назад, 20 сентября 2002 года, в результате схода ледника в Кармадонском ущелье. Артисту было 30 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как могли выглядеть исполнитель Виктор Цой, Бодров и другие, если бы были живы.

