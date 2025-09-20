В Приозерске открыли памятник Сергею Бодрову-младшему

Памятник в честь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего возвели в Приозерске Ленинградской области. Об этом написала администрация города в соцсети.

Расположили монумент возле местного киноконцертного зала. Автором постамента стал скульптор Артем Рычков. На торжественную церемонию открытия приехал кинооператор Сергей Астахов, снявший фильмы «Брат» и «Брат 2».

В ходе мероприятия глава местной администрации Александр Соклаков прочел письма, которые присылали на адрес мэрии люди, близко знавшие артиста.

Первая часть фильма «Брат» вышла в прокат в 1997 году. Отдельная часть эпизодов из кинокартины снималась в Приозерске. Главным героем картины был Данила Багров — простой русский парень, который в период развивающегося общества потребления основным считал служение правде. По сценарию, герой родился в Приозерске.

Сергей Бодров сделал образ культовым. Именно благодаря этой роли его полюбили миллионы россиян. Бодров погиб 23 года назад, 20 сентября 2002 года, в результате схода ледника в Кармадонском ущелье. Артисту было 30 лет.

