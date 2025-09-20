Трамп признался, что США богатеет за счет конфликта на Украине

Анастасия Антоненко
По его словам, ему не нравится получать такую прибыль, но сделать ничего с этим не может.

Что сказал Трамп по поводу конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп откровенно заявил, что правительство страны получает прибыль от поставок оружия на Украину. Об этом он сообщил 19 сентября в беседе с журналистами в Овальном кабинете.

Глава Белого дома попытался оправдаться, сообщив, что лично он не желает такой прибыли, но сделать ничего с этим не может, поскольку НАТО покупает у США все вооружение.

«Мы не тратим денег на эту войну, войну финансирует НАТО. НАТО покупает у нас вооружения. Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие. Все финансируют (государства — Прим. Ред.) НАТО, они платят за ракеты, за танки. Сначала все поступает к НАТО, а потом НАТО делает с этим все, что хочет», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что США попросили конгресс одобрить продажу оружия Израилю на шесть миллиардов долларов. Предполагается, что сделка включает в себя 30 вертолетов AH-64 Apache, 3250 боевых машин пехоты, запасные части для бронетранспортеров и источники питания.

