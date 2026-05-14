Второй полуфинал самого скандального «Евровидения-2026»: текстовая трансляция

Второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2026», который в этом году проходит в Вене, состоится 14 мая. Конкурс, организованный Европейским вещательным союзом (EBU), отмечает свой 70-летний юбилей.

Первый полуфинал прошел 12 мая на арене Wiener Stadthalle, по итогам которого определились десять первых финалистов.

Даты, формат и ведущие «Евровидения-2026»

Конкурс «Евровидение-2026» проходит в Вене и традиционно включает три этапа: два полуфинала и финал. Гранд-финал состоится 16 мая, а начало каждого шоу запланировано на 22:00 по московскому времени.

Страна-победительница получает право провести конкурс в следующем году, и в 2026 году это право принадлежит Австрии, так как именно ее представитель стал победителем в 2025 году.

Ведущими мероприятия стали модель Виктория Сваровски и телеведущий Михаэль Островски.

В 2022 году Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия во всех будущих конкурсах в связи с началом специальной военной операции.

Победители конкурса определяются по результатам голосования зрителей и жюри.

Участники «Евровидения-2026»: кто уже в финале

Всего в конкурсе участвует рекордно низкое количество стран — всего 35. Путевки в финал разыгрывают в двух полуфиналах. По итогам первого этапа 12 мая определились десять счастливчиков:

Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin» («Огнемет»)

Греция — Akylas, «Ferto»

Израиль — Noam Bettan, «Michelle»

Молдова — Satoshi, «Viva, Moldova!»

Швеция — FELICIA, «My System»

Хорватия — LELEK, «Andromeda»

Литва — Lion Ceccah, «I Just Want More»

Польша — ALICJA, «Pray»

Сербия — LAVINA, «Kraj Mene»

Бельгия — ESSYLA, «Dancing on the Ice».

Из гонки выбыли представители Португалии, Грузии, Черногории, Эстонии и Сан-Марино.

Второй полуфинал «Евровидения-2026», который пройдет 14 мая, определит еще десять финалистов. В этом этапе примут участие Болгария, Азербайджан, Румыния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипр, Латвия, Дания, Австралия, Украина, Албания, Мальта и Норвегия.

Главные фавориты «Евровидения-2026»

Финляндия стала фаворитом среди букмекеров и фанатов конкурса. Номер «Liekinheitin» в исполнении дуэта скрипачки Линды Лампениус и певца Петера Паркконена — это энергичная рок-композиция, которую сравнивают с победой финнов в 2006 году (группа Lordi с песней Hard Rock Hallelujah). Победу на «Евровидении-2026» пророчат именно им.

По версии букмекеров, Финляндии отводят 34–38% шансов на победу. Греции — около 13–21%, Дании — около 10%, Франции — 7%, а Израилю, несмотря на скандалы, имеет — 6%.

Настоящей неожиданностью стала песня Румынии «Choke Me» в исполнении Александры Кэпитэнеску. Из-за провокационного текста (включающего призыв «задуши меня») в СМИ разгорелся скандал. Однако букмекеры отводят ей место в десятке.

Скандал «Евровидения-2026»

В преддверии музыкального конкурса разгорелся политический скандал. Ряд стран, включая Словению, Испанию, Черногорию, Нидерланды, Турцию, Алжир и Исландию, выразили несогласие с участием Израиля на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа. Инициатива о проведении тайного голосования по этому вопросу не получила поддержки.

В знак солидарности с протестующими Ирландия, Испания, Нидерланды, Исландия и Словения объявили о бойкоте мероприятия. Это привело к рекордно низкому числу участников — всего 35 стран. Частично компенсировать потери удалось за счет возвращения Болгарии, Румынии и Молдовы.

Примечательно, что против участия Израиля изначально выступал и победитель прошлого года, певец JJ (Йоханнес Питч), однако позже он пересмотрел свою позицию.

Несмотря на международную критику и открытое письмо, подписанное сотнями артистов (в том числе Питером Гэбриэлом, Бьорк и музыкантами Pink Floyd и Massive Attack), Европейский вещательный союз (EBU) сохранил за Израилем право на участие без дополнительного голосования. Исполнитель из Израиля, Ноам Беттан, успешно выступил в полуфинале на фоне свиста и лозунгов «Free Palestine» в зале.

Текстовая трансляция

Leléka — украинская певица, представительница Украины на конкурсе «Евровидение-2026» в Вене. Она выступила с песней Ridnym (в переводе с украинского — «Родным»).

Delta Goodrem представляет Австралию на «Евровидении-2026» с песней «Eclipse».

Søren Torpegaard Lund — представитель Дании на конкурсе с песней «Før Vi Går Hjem».

Atvara — латвийская певица и автор песен, которая представила Латвию на конкурсе с песней «Ēnā» («В тени»).

Cosmó — представитель Австрии.

20 февраля 2026 года Гедеон победил в финале национального отбора Vienna Calling — Wer singt für Österreich и получил право представлять страну. Cosmó выступает с песней «Tanzschein», которую написал сам вместе с Elias Stejskal и Ella Stern.

Antigoni с песней «JALLA» представляет Кипр.

Вероника Фусаро — итало-швейцарская певица и автор песен, которая представляет Швейцарию на конкурсе «Евровидение-2026» в Вене.

Песня для конкурса была представлена 11 марта и получила название «Alice», которая написана Вероникой Фусаро совместно с Чарли Макклином (Charlie McClean), номинированным на премию «Грэмми».

Это альтернативная поп-песня с элементами соула, в которой исполнительница строит интроспективный нарратив. Текст песни рассказывает историю женщины, чьи границы нарушаются, а также затрагивает тему домашнего насилия;

Simón (Симон Ованнисян) — армянский певец, автор песен и танцор, представитель Армении. Артист исполняет песню «Paloma Rumba».

Monroe исполняет песню «Regarde!» от Франции. Композиция написана Кристофером Коэном, Фреди Марше, Максимом Моризом и Фредом Савио. По словам Монро, с помощью «Regarde!» она хочет показать богатство и разнообразие французской музыки.

Daniel Žižka представляет Чешскую Республику на конкурсе с песней «Crossroads».

«Mother Nature» — песня Евы Марии, которая получила право представлять Люксембург на конкурсе песни «Евровидение-2026» в Вене.

Следующая композиция — манифест против насилия. Микс рока и оперы от румынской исполнительницы Alexandra Căpitănescu!

JIVA (Джамила Хашимова) — азербайджанская певица, которая представит страну на конкурсе «Евровидение-2026» с песней Just Go.

Just Go — эмоциональная баллада о любви, разбитом сердце и внутренней силе. Композиция отражает идею повторного открытия себя и перехода на новую страницу жизни после разочарования в отношениях.

Первой сегодня выступает Болгария. Страну представляет DARA с песней «Bangaranga».

Начало трансляции.