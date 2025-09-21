Борец Артур Саргсян взял «серебро» на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Борец Артур Саргсян завоевал серебряную медаль на ЧМ в Загребе

Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Загребе. Спортсмен выступал в весовой категории до 97 килограммов, в финальной схватке он уступил иранцу Мохаммадхади Сарави, олимпийскому чемпиону 2024 года.

Для 27-летнего борца это вторая награда чемпионата мира, в 2021-м он завоевал «бронзу» ЧМ. Состязания в Загребе завершатся 21 сентября. Российские спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, выступая под флагом Объединенного мира борьбы.

Международное спортивное сообщество продолжает придерживаться политики «отмены» российской государственной символики. Как ранее писал 5-tv.ru, пловцам из РФ на ЧМ запретили публиковать флаг своей страны в соцсетях. В хорватском Загребе 5 февраля прошло заседание бюро Объединенного мира борьбы (UWW), на котором россиянам, участвующим в турнирах, разрешили выступать под флагом организации. До этого, начиная с 2023 года, все россияне выступали в нейтральном статусе.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила о готовности допустить россиян до Олимпиады-2026, причем условия, вероятнее всего, останутся такими же, как и для Игр в Париже.

