Борец Артур Саргсян взял «серебро» на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Сергей Добровинский
В финале спортсмен уступил противнику из Ирана

Борец Саргсян получил «серебро» на чемпионате мира

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Борец Артур Саргсян завоевал серебряную медаль на ЧМ в Загребе

Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Загребе. Спортсмен выступал в весовой категории до 97 килограммов, в финальной схватке он уступил иранцу Мохаммадхади Сарави, олимпийскому чемпиону 2024 года.

Для 27-летнего борца это вторая награда чемпионата мира, в 2021-м он завоевал «бронзу» ЧМ. Состязания в Загребе завершатся 21 сентября. Российские спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, выступая под флагом Объединенного мира борьбы.

Международное спортивное сообщество продолжает придерживаться политики «отмены» российской государственной символики. Как ранее писал 5-tv.ru, пловцам из РФ на ЧМ запретили публиковать флаг своей страны в соцсетях. В хорватском Загребе 5 февраля прошло заседание бюро Объединенного мира борьбы (UWW), на котором россиянам, участвующим в турнирах, разрешили выступать под флагом организации. До этого, начиная с 2023 года, все россияне выступали в нейтральном статусе.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила о готовности допустить россиян до Олимпиады-2026, причем условия, вероятнее всего, останутся такими же, как и для Игр в Париже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

