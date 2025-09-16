Минобороны Израиля: ЦАХАЛ продолжит операцию в Газе до разгрома ХАМАС

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

В палестинский город вошли сухопутные части, за которыми последует подкрепление.

Израиль начал штурм на город Газа

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Omar Ashtawy apaimages

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ продолжает наступление на Газу и не остановится до освобождения заложников и уничтожения ХАМАС. Об этом заявил Министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X (бывший Twitter).

«Газа в огне. Силы обороны Израиля бьют по инфраструктуре террора железным кулаком, солдаты ЦАХАЛа доблестно сражаются, создавая условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС. Мы не ослабим натиск и не отступим, пока задача не будет выполнена», — подчеркнул министр.

По данным израильской и зарубежной прессы, ночью во вторник армия начала наземное наступление на город после нескольких недель бомбардировок. Издание Axios со ссылкой на высокопоставленного военного сообщило, что в Газу вошли сухопутные части, за которыми последует подкрепление.

При этом палестинские источники, на которые ссылается газета Times of Israel, утверждают, что израильские танки вошли в центр города. Агентство AFP передает слова местных жителей о мощных непрекращающихся бомбардировках, но не подтверждает начало сухопутной операции.

Решение о штурме Газы правительство Израиля приняло еще в начале августа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его кабинет заявляли, что в городе находятся ключевые опорные пункты ХАМАС.

Власти призвали жителей покинуть северные районы и эвакуироваться в центр и на юг сектора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьи взятых в заложники в Газе израильтян вышли на протест в Иерусалиме.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
