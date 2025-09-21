«Мне понравилось»: победитель «Интервидения» оценил номера других конкурсантов

Победитель «Интервидения» Дык Фук: песня SHAMAN — важная часть конкурса

Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, какие выступления на конкурсе ему понравились больше всего. Этим певец из Вьетнама поделился с корреспондентом 5-tv.ru после церемонии награждения.

Отвечая на вопрос журналиста, исполнитель отметил, что все номера были красивыми и необычными. Каждая страна показала свои традиции.

«Я бы не хотел обидеть кого-то или выделять», — подчеркнул артист.

При этом Дык Фук добавил, что ему очень понравилось несколько номеров. Среди них — выступление участницы из Белоруссии Анастасии Кравченко с песней «Мотылек», а также номер казахстанского исполнителя Amre.

«И, конечно, еще одна очень важная песня, которая мне понравилась — песня SHAMAN (заслуженного артиста России Ярослава Дронова. — Прим. ред.)», — сказал Дык Фук.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец из Вьетнама назвал SHAMAN сильным конкурсантом. По мнению Дык Фука, если бы российский музыкант не отказался от конкурса, то у него бы, наверное, было меньше шансов на победу.

