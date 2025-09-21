«Если бы SHAMAN не отказался»: Дык Фук о шансах на победу в «Интервидении-2025»

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив

Вьетнамскому певцу понравился голос Ярослава Дронова.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Победитель «Интервидения-2025» заявил, что SHAMAN был очень сильным конкурсантом

Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» Дык Фук назвал заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, очень сильным конкурсантом. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru.

«Если бы SHAMAN продолжил участие и не отказался бы от конкурса, то, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу, потому что он очень сильный конкурсант», — отметил исполнитель.

Кроме того, Дык Фук заявил, что ему очень нравится то, как у Дронова поставлен голос. К тому же представитель Вьетнама добавил, что песня, с которой выступил SHAMAN, «прекрасна».

По результатам голосования жюри Дык Фук набрал наибольшее количество баллов, тем самым став победителем конкурса «Интервидение-2025». Исполнитель выступил с песней «Фудом тхиен выонг», которая основана на эпосе о легендарном герое Тхань Зенге. Во Вьетнаме он почитается как легендарный спаситель страны от китайских завоевателей.

Финал международного конкурса «Интервидение» прошел вечером 20 сентября в Москве. Площадкой проведения мероприятия стала Live Arena. Всего на сцене выступили представители 22 стран из четырех частей света. Исполнительница из США не смогла приехать в Москву по политическим причинам.

От России выступил SHAMAN. Однако исполнитель отказался от победы, сняв свою кандидатуру с голосования. Такое решение он объяснил законами гостеприимства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заслуженный артист РФ Дима Билан высказался о значении музыкальных конкурсов.

