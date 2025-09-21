Сенатор Пушков: невозможно урегулировать конфликт на Украине без согласия России

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Политик раскритиковал слова президента Финляндии Александра Стубба о правах Москвы в вопросе безопасности Украины.

Невозможно урегулировать конфликт на Украине без согласия РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Урегулирование конфликта на Украине возможно только при участии России. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба.

«Президент Финляндии Стубб, желая выглядеть решительным и твердым, сморозил явную глупость, заявив, что у России якобы „нет абсолютно никакого права голоса“ в вопросе о так называемых гарантиях безопасности Украины», — отметил Пушков.

По словам сенатора, встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске говорит об обратном. Он подчеркнул, что весь мир понимает: без согласия России никакого урегулирования украинского кризиса не произойдет, так как условия напрямую связаны с ее безопасностью.

Пушков добавил, что Стубб и другие политики Запада безуспешно пытаются навязать Москве неприемлемые условия. По его мнению, именно это мешает продвижению переговорного процесса.

Ранее Александр Стубб заявил, что европейские страны не будут учитывать интересы России при обсуждении гарантий безопасности Украины. По его словам, такие гарантии должны быть сильными и сдерживающими. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что безопасность Украины обеспечивается ее внеблоковым и безъядерным статусом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА за ночь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

