Российские силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА за ночь

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Наибольшее число беспилотников перехватили над территорией Республики Крым.

Сколько БПЛА сбили силы ПВО над регионами России за ночь

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За минувшую ночь дежурные средства ПВО ВС РФ сбили 19 беспилотников украинских боевиков, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удалось перехватить и уничтожить 12 БПЛА над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Черного моря, два — над Брянской областью и один — над Курской областью.

Ранее 5-tv писал, что в ночь с 19 на 20 сентября силы ПВО поразили 149 БПЛА противника над территорией России. Над Ростовской областью ликвидировали 40 беспилотников, 27 было сбито над Саратовской областью, 18 — над Брянской, по 15 — над Самарской областью и акваторией Черного моря.

Вчера официальный Telegram-канал Запорожской АЭС сообщил, что ВСУ нанесли удар дронами по зданию учебного центра. Атака БПЛА пришлась по корпусу «Г» в тот момент, когда на объекте находились эксперты МАГАТЭ. Никто из членов наблюдательной комиссии не пострадал. В пресс-службе станции подчеркнули, что, несмотря на опрометчивые действия ВСУ, работа станции продолжается в штатном режиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атака беспилотников на регионы России
20 сент
В результате ночной атаки БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека
17 сент
Четыре мирных жителя пострадали за сутки в Херсонской области от атаки ВСУ
9 сент
Общежитие в Донецке повреждено в результате атаки ВСУ
8 сент
Денис Пушилин сообщил о новых погибших в результате атаки боевиков ВСУ по ДНР
8 сент
Дрон ВСУ влетел в девятиэтажный дом в ДНР
7 сент
«Били по гражданским»: пять человек пострадали в результате атаки ВСУ по Донецку
7 сент
Дрон ВСУ атаковал Донецк — есть пострадавшие
7 сент
Более 30 беспилотников боевиков ВСУ сбили над регионами РФ
6 сент
В ДНР после атаки украинских беспилотников повреждены три автобуса
6 сент
Силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА над регионами РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

