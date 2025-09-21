Российские силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА за ночь

Наибольшее число беспилотников перехватили над территорией Республики Крым.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За минувшую ночь дежурные средства ПВО ВС РФ сбили 19 беспилотников украинских боевиков, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Удалось перехватить и уничтожить 12 БПЛА над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Черного моря, два — над Брянской областью и один — над Курской областью.
Ранее 5-tv писал, что в ночь с 19 на 20 сентября силы ПВО поразили 149 БПЛА противника над территорией России. Над Ростовской областью ликвидировали 40 беспилотников, 27 было сбито над Саратовской областью, 18 — над Брянской, по 15 — над Самарской областью и акваторией Черного моря.
Вчера официальный Telegram-канал Запорожской АЭС сообщил, что ВСУ нанесли удар дронами по зданию учебного центра. Атака БПЛА пришлась по корпусу «Г» в тот момент, когда на объекте находились эксперты МАГАТЭ. Никто из членов наблюдательной комиссии не пострадал. В пресс-службе станции подчеркнули, что, несмотря на опрометчивые действия ВСУ, работа станции продолжается в штатном режиме.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 20 сент
- В результате ночной атаки БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека
- 17 сент
- Четыре мирных жителя пострадали за сутки в Херсонской области от атаки ВСУ
- 9 сент
- Общежитие в Донецке повреждено в результате атаки ВСУ
- 8 сент
- Денис Пушилин сообщил о новых погибших в результате атаки боевиков ВСУ по ДНР
- 8 сент
- Дрон ВСУ влетел в девятиэтажный дом в ДНР
- 7 сент
- «Били по гражданским»: пять человек пострадали в результате атаки ВСУ по Донецку
- 7 сент
- Дрон ВСУ атаковал Донецк — есть пострадавшие
- 7 сент
- Более 30 беспилотников боевиков ВСУ сбили над регионами РФ
- 6 сент
- В ДНР после атаки украинских беспилотников повреждены три автобуса
- 6 сент
- Силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА над регионами РФ
Читайте также
53%
Нашли ошибку?