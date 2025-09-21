Украинская сторона обвиняет политика в причастности к военным преступлениям.
Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Информация об этом содержится в базе данных украинского ведомства.
По данным СБУ, 11 июля Патрушеву заочно предъявили обвинение по статье о военных преступлениях. В качестве основания указали кражу украинского зерна с территорий, которые вошли в состав России.
Уже 18 июля политик был официально внесен в список разыскиваемых лиц. В материалах отмечается, что следственные действия против него продолжаются в заочной форме.
Дмитрий Патрушев ранее занимал должность министра сельского хозяйства России. Он возглавлял Минсельхоз с 2018 по 2024 годы, после чего был назначен заместителем председателя правительства.
Украинская спецслужба регулярно заочно предъявляет обвинения российским политикам, военным, общественным и культурным деятелям. Подобные дела являются частью линии СБУ, направленной на расширение перечня лиц, которых Киев считает причастными к военным действиям.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Киев планирует воевать до последнего украинца.
