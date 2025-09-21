Цела человеческой жизни: Киев планирует воевать до последнего украинца
Незалежная отказывается от попыток мирного урегулирования конфликта.
Фото, видео: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru
Киев отказывается от попыток мирного урегулирования конфликта
Провал обороны Купянска ВСУ объясняют тем, что снова «зашли к ним по трубе». Впрочем, официально наше Минобороны это не подтверждало, потому вполне может быть все это придумкой украинских СМИ.
Но ситуация в Купянске, равно как и еще в нескольких самых горячих точках на линии соприкосновения, складывается для ВСУ, действительно, критическая. Главное событие недели — наши передовые части вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь на стыке ДНР и ЛНР.
И дело даже не в самом поселке, а в том пути, который проделали наши войска к нему — они полностью зачистили огромный лесной массив, площадью более семи тысяч гектаров к северу от Ямполя. Это самый большой лес на Донбассе. В Киеве его официально называют Кременским лесом, в Луганске — Серебрянским, среди бойцов с обеих сторон — это «лес смерти», поскольку бои в нем шли без малого три года и были максимально насыщены прямыми столкновениями лицом к лицу, рукопашными схватками.
На этой неделе стало понятно, что Киев при поддержке западных союзников окончательно отказался от попыток найти компромисс на переговорах и сосредоточился на поиске денег для продолжения боевых действий. Была названа даже конкретная цена — 60 миллиардов долларов на год, а лучше 120. Такие подсчеты озвучил лично Зеленский. Дело в том, что украинский бюджет, как стакан воды, он наполовину полон или на половину пуст. Как посмотреть. В общем, на следующий год там есть только половина от необходимой суммы, для того чтобы жить и воевать.
Это цена, причем открыто озвученная цена того, чтобы киевский режим продолжал гнать войска на фронт. Зачем? Ответ на самом деле на поверхности.
На этой неделе бывший американский полицейский, а ныне блогер и независимый расследователь Джон Дуган раскопал, что бывший министр обороны Украины, а ныне главный переговорщик и секретарь СНБО, Рустем Умеров и его семья владеют несколькими элитными объектами недвижимости в США, это квартиры, виллы и коммерческие здания.
Самое любопытное, что покупка недвижимости началась как раз после назначения Рустема Умерова на пост министра.
«Внезапно, в сентябре 2023 года его назначают министром обороны Украины. И буквально через два месяца он покупает две коммерческие недвижимости в Юпитере (Флорида) и еще две квартиры на океане в Бока-Ратон. Все это произошло после того, как он стал министром обороны, после того, как получил доступ, так сказать, к казне», — рассказал американский журналист Джон Дуган.
«Известия» побывали по одному из адресов их расследования. Это престижный дом на Манхеттене, то есть в самом дорогом районе Нью-Йорка. Мы прошли в апартаменты этажом ниже умеровских, планировка в них такая же. Вид из окон впечатляет. Цена такой недвижимости — более миллиона долларов, то есть под 100 миллионов рублей.
Потому и Зеленский настраивает депутатов своей фракции «Слуга народа» — «будем воевать до последнего». А примечание «чужими руками» оно очень меткое. Киевский режим представляет из себя группу наемных менеджеров, которые осваивают ресурсы Украины в интересах своих работодателей. Им поставили задачу — нанести максимальный урон России. Они и рады стараться. Что останется от Украины, это вообще никого не интересует.
