Собянин: службы помощи ЦОДД пришли на выручку водителям больше 25 тысяч раз

Службы помощи Центра организации дорожного движения (ЦОДД) помогли водителям больше 25 тысяч раз с начала 2025 года. Об этом сообщил канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX.

Сотрудники дорожного патруля перемещают аварийные автомобили с проезжей части, чтобы предотвратить заторы, а также огораживают место ДТП для безопасности всех участников. Зимой работники ведомства буксируют грузовые автомобили в случае застревания.

В источнике отмечалось, что с июня текущего года только велопатруль и мотопатруль выручили москвичей больше 500 раз.

Также в течение всего года по Москве курсируют 36 экипажей дорожного патруля, летом к ним присоединяются еще 17 велопатрульных и шесть мотопатрульных экипажей. Помощь бесплатна. Все инциденты фиксируются круглосуточно и без выходных, в случае необходимости на место направляют ближайший экипаж.

В обязанности Дорожного, вело- и мотопатруля входит помощь в регулировании движения на сложных перекрестках, оказание поддержки при поломках, в оформлении Европротокола, а также в смене пробитых колес, запуске двигателей и в оказании доврачебной помощи.

Дорожный патруль работает с 2017 года, велопатруль появился в 2018 году, а мотопатруль — весной 2024 года.

