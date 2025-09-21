Собянин: службы помощи ЦОДД пришли на выручку водителям больше 25 тысяч раз

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Круглый год по городу курсируют 36 экипажей Дорожного патруля.

В чем помогают службы помощи ЦОДД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Службы помощи Центра организации дорожного движения (ЦОДД) помогли водителям больше 25 тысяч раз с начала 2025 года. Об этом сообщил канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX.

Сотрудники дорожного патруля перемещают аварийные автомобили с проезжей части, чтобы предотвратить заторы, а также огораживают место ДТП для безопасности всех участников. Зимой работники ведомства буксируют грузовые автомобили в случае застревания.

В источнике отмечалось, что с июня текущего года только велопатруль и мотопатруль выручили москвичей больше 500 раз.

Также в течение всего года по Москве курсируют 36 экипажей дорожного патруля, летом к ним присоединяются еще 17 велопатрульных и шесть мотопатрульных экипажей. Помощь бесплатна. Все инциденты фиксируются круглосуточно и без выходных, в случае необходимости на место направляют ближайший экипаж.

В обязанности Дорожного, вело- и мотопатруля входит помощь в регулировании движения на сложных перекрестках, оказание поддержки при поломках, в оформлении Европротокола, а также в смене пробитых колес, запуске двигателей и в оказании доврачебной помощи.

Дорожный патруль работает с 2017 года, велопатруль появился в 2018 году, а мотопатруль — весной 2024 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, были названы детали строительства ВСМ Москва — Петербург.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

