Российский фигурист Гуменник прошел отбор на Олимпийские игры

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Россиянин победил в квалификационном турнире в Пекине с суммарным результатом 262,82 балла.

Сколько баллов набрал Гумменик после отбора на Олимпиаду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский фигурист Петр Гуменник прошел отбор на Олимпийские игры. Спортсмен победил в квалификационном турнире, состоявшимся в Пекине.

Спортсмен одержал победу в квалификационном турнире в Пекине, выступая с произвольной программой. Гуменник набрал 169,02 балла за прокат и выиграл соревнование с суммарным результатом двух программ — 262,82 очка.

Ранее после короткой программы Гуменник лидировал с 93,80 балла.

В пятницу, 20 сентября, ISU опубликовал список участников отборочного турнира для фигуристов на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Среди российских спортсменов допущены были Аделия Петросян и Петр Гуменник, запасными стали Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

В тот же день заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала победу Петросян грандиозной. По ее словам, спортсменка сделала возможным участие России в одиночном катании на Олимпийских играх, подчеркнув значимость успеха для страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, ISU опубликовал видео с выступлением фигуриста Гуменника под украинскую песню.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

Последние новости

15:15
Собянин: Москва укрепляет статус одной из самых спортивных столиц мир
15:00
«Главное — музыкант»: арт-директор Cirque du Soleil об использовании ИИ в шоу
14:45
Режиссера Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
14:29
Песков назвал Великобританию лидером лагеря сторонников конфликта на Украине
14:14
Додон: ЕС создает в Молдавии плацдарм против России
14:05
«В последнюю секунду»: Путин рассказал, как увернулся от падающего мотоцикла

Сейчас читают

«Мы не были готовы к такому повороту»: участник «Интервидения» о поступке SHAMAN
«Великая, вежливая, добродушная»: китайский певец Ван Си о России и «Интервидении»
«Вплетения национального колорита»: Пелагея высказалась об «Интервидении»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025