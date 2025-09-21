Российский фигурист Гуменник прошел отбор на Олимпийские игры

Российский фигурист Петр Гуменник прошел отбор на Олимпийские игры. Спортсмен победил в квалификационном турнире, состоявшимся в Пекине.

Спортсмен одержал победу в квалификационном турнире в Пекине, выступая с произвольной программой. Гуменник набрал 169,02 балла за прокат и выиграл соревнование с суммарным результатом двух программ — 262,82 очка.

Ранее после короткой программы Гуменник лидировал с 93,80 балла.

В пятницу, 20 сентября, ISU опубликовал список участников отборочного турнира для фигуристов на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Среди российских спортсменов допущены были Аделия Петросян и Петр Гуменник, запасными стали Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

В тот же день заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала победу Петросян грандиозной. По ее словам, спортсменка сделала возможным участие России в одиночном катании на Олимпийских играх, подчеркнув значимость успеха для страны.

