Ужасы мини-зоопарка: немец умер от укуса домашнего паука

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

В Дортмунде мужчина стал жертвой своих домашних любимцев — пауков и ящериц.

Немец умер от укуса домашнего паука

Фото: www.globallookpress.com/Werner Lang

Тhе Мirrоr: немец умер от укуса паука, затем его тело съели домашние насекомые

В 2004 году в немецком Дортмунде произошла трагедия, которая шокировала местных жителей, правоохранительные органы, а также всех арахнофобов.

Марк Фегель, увлеченный экзотическими животными, был найден мертвым в своей квартире, где его тело стало пищей для домашних пауков и ящериц. По информации, опубликованной в газете The Mirror, его квартира напоминала настоящий мини-зоопарк, в котором проживало более 200 насекомых и рептилий.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они столкнулись с ужасной картиной: тело Фегеля было покрыто паутиной, а пауки, включая черную вдову по имени Беттина, ползали по нему.

Некоторые из них выходили из носа и рта мужчины, что создало атмосферу настоящего фильма ужасов. Представитель полиции описал ситуацию кратко:

«Кошмар».

Он отметил, что более крупные куски плоти были съедены ящерицами и тарантулами.

Фегель жил в окружении экзотических животных, включая ядовитых лягушек и змей, что сделало его квартиру не только опасным местом для жизни, но и настоящим испытанием для правоохранительных органов. Мужчина умер приблизительно за одну-две недели до обнаружения его тела.

Ранее 5-tv.ru рассказал, есть ли разница между макаронами за 45 и 560 рублей.

Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

