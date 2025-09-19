Что внутри пачки: есть ли разница между макаронами за 45 и 560 рублей

На полках магазинов огромный выбор макаронных изделий. При этом цены на обычные рожки могут отличаться в разы. В чем между ними разница и нужно ли переплачивать за продукты от зарубежных производителей, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

На что обращать внимание при выборе макарон

В проверке участвуют четыре вида рожков из твердых сортов пшеницы. Первый образец обходится в 45 рублей. Второй — 70, 120 рублей стоит третий экземпляр. За самый дорогой, французский нужно отдать 560 рублей.

Первые два образца — отечественные, третий — от итальянского бренда, но сделан в России, а четвертый, самый дорогой, приехал из Франции.

Эксперт Светлана Шпак много лет работает на производстве макаронных изделий. При выборе этого продукта она советует обращать внимание не на страну производства, а на количество белка в составе. Чем его больше, тем полезнее будут макароны.

«У нас есть законодательство, где должно быть белка не меньше 10,5 грамма, но наши производители используют разное зерно, и они декларируют разное количество. Это может быть 11, 12, 13, 14. Поэтому, конечно, если вы увидите продукт с 14 граммами белка, это будет, конечно, самый оптимальный уровень», — объяснила директор по разработке новых продуктов компании по производству макаронных изделий.

В бюджетном образце 11 граммов белка, а у трех остальных — по 12. Все в пределах нормы.

Какой должен быть цвет у макарон

Сначала эксперт сравнивает цвет макарон.

«В твердых сортах пшеницы присутствует бета-каротин. Поэтому бета-каротин — это витамин А, который дает продукту яркий желтый, золотистый цвет», — уточнила она.

Если продукт светлый или серый, есть риск, что макароны сделали из мягких сортов пшеницы. У двух бюджетных образцов цвет сомнительный. По словам специалиста, у первого более сероватый оттенок присутствует, и макароны более тусклые. Однако это может быть связано с технологическим процессом, а не только с сырьем.

Рожки из дорогой пачки в норме. А самый насыщенный желтый цвет у третьего экземпляра.

«По моим ощущениям, что именно он произведен полностью из твердой пшеницы. И по технологии видно, что ровная, четкая форма и контролируется технологический процесс», — отметила Шпак.

Какой должна быть вода после варки макарон

Называть победителя пока рано. Правильные макароны плотные и упругие, не должны легко ломаться. Для проверки на прочность нужно отправить их под пресс, чтобы проверить на прочность. Удивительно, но все образцы показывают практически одинаковый результат. Макароны не превращаются в муку.

Теперь можно перейти к приготовлению. Если макароны развариваются или склеиваются, значит, производитель нарушил технологию.

Образцы уже готовы. А теперь все внимание на воду. Если мутная, значит, в макаронах слишком много крахмала. Самая прозрачная она у третьего образца.

«Четвертый образец — французский. Мы видим, что она, в общем-то, такая же мутная, как и первый и второй образец», — рассказала эксперт.

Как должны выглядеть сваренные макароны

Бюджетные образцы слиплись, выглядят совсем неаппетитно. Но и дорогие французские макароны показывают такой же результат. Проверку проходят только рожки от итальянского бренда.

«Прямо отскакивают друг от друга, видите, да? Красота. Молодцы, конечно, они молодцы, ничего не скажу», — отметила специалист Шпак.

Какие макароны вкуснее

Что ж, пришло время попробовать рожки на вкус. Сначала самые бюджетные. По словам директора по разработке новых продуктов компании по производству макаронных изделий, про аль денте здесь говорить даже не приходится.

Макароны за 45 рублей явно переварены, хотя их готовили строго по рецепту на упаковке. Рожки за 70 рублей тоже слишком мягкие. Теперь очередь третьего образца.

«Они по-другому во рту, не прилипают к небу, то есть более аль денте», — уточнила эксперт.

А вот дорогие французские рожки удивляют. Хотя выглядят они не очень, но по вкусу лишь немного уступают конкуренту от итальянского бренда.

Но эксперимент наглядно показывает: ориентироваться на рекомендации производителя не стоит. Лучше варить рожки меньше, чем написано на упаковке, и время от времени проверять готовность продукта. А вот по итогам всех тестов побеждает образец от итальянского бренда.