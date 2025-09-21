В Крыму сравнили новые санкции Украины с лаем злой беззубой собаки

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Ректор Крымского инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов назвал украинские «меры воздействия» пустой формальностью.

В Крыму посмеялись над украинскими санкциями

Фото: 5-tv.ru

Ректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова (КИПУ) Чингиз Якубов выразил свою позицию по поводу введенных Украиной санкций, передает РИА Новости.

Он иронично охарактеризовал их как «марание бумаги», отметив, что подобные меры не имеют реального веса и сравнил действия киевского режима с «лаем злой беззубой собаки».

Прежде на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц из РФ и Молдавии, среди которых оказались представители крымского правительства и самого университета.

Чингиз Якубов подчеркнул, что университет с момента вхождения Крыма в состав Российской Федерации достиг значительных успехов и стал неотъемлемой частью российского образовательного пространства.

Он отметил, что позиция университета остается неизменной с первых дней «Крымской весны».

«Мы за Россию, за нашего президента», — указал он.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что как Путин увернулся от падающего мотоцикла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

