«В последнюю секунду»: Путин рассказал, как увернулся от падающего мотоцикла

Мария Гоманюк
Российский лидер сильно надавил на газ.

Как на Путина едва не упал мотоцикл

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин в ходе посещения военных учений «Запад-2025» рассказал о случае, когда на него едва не упал мотоцикл. Об этом российский лидер рассказал в беседе с министром обороны Андреем Белоусовым.

«Сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня „козлом“ вверх полетел, перевернулся. И я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной», — отметил президент.

Рядом с Путиным в этот момент был заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Стратегические учения «Запад-2025» проходили на полигоне Мулино в Нижегородской области. Их Путин посетил 16 сентября. На учениях глава государства надел на себя полевой комплект военной формы без погон с нашивками «Президент РФ» и «Путин В. В.», а также с шевронами, на которых были триколор и герб России — двуглавый орел.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал».

