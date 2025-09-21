«В последнюю секунду»: Путин рассказал, как увернулся от падающего мотоцикла

Путин в последнюю секунду увернулся от падающего мотоцикла

Президент России Владимир Путин в ходе посещения военных учений «Запад-2025» рассказал о случае, когда на него едва не упал мотоцикл. Об этом российский лидер рассказал в беседе с министром обороны Андреем Белоусовым.

«Сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня „козлом“ вверх полетел, перевернулся. И я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной», — отметил президент.

Рядом с Путиным в этот момент был заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Стратегические учения «Запад-2025» проходили на полигоне Мулино в Нижегородской области. Их Путин посетил 16 сентября. На учениях глава государства надел на себя полевой комплект военной формы без погон с нашивками «Президент РФ» и «Путин В. В.», а также с шевронами, на которых были триколор и герб России — двуглавый орел.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.