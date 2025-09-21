Первый снег может выпасть в Подмосковье уже 27 сентября

Первый снег может выпасть в Московской области в конце следующей недели, с 26 по 27 сентября. Об этом написали на сайте метеорологического центра «Фобос».

Известно, что наступление мощного циклона «Бернвард» ожидается в столичном регионе и в Поволжье. Синоптики спрогнозировали сильные осадки, а также октябрьские холода в завершение первого осеннего месяца.

«Влажный воздух в столкновении с холодными северными ветрами может привести к тому, что в пятницу в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе (Татарстан, Чувашия, Мордовия, Ульяновская, Пензенская и Самарская и Кировская области), а в субботу — в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России (Нижегородская, Ивановская, Владимирская, Костромская, Ярославская, Тверская, Рязанская, Московская, Тульская и Вологодская области) к ливням кое-где могут примешиваться заряды мокрого снега», — отметил в сообщении ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом ранее специалист по изменениям погоды Александр Ильин в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» утверждал, что такое положение ожидается лишь в нескольких российских регионах Северо-Западного федерального округа. По словам эксперта, снег выпадет в Мурманской области, Ненецком автономном округе и на севере Коми.

Ранее, писал 5-tv.ru, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в Москве выпадет первый снег. Его мнение несколько отличается. Специалист указал, что снежные осадки следует ждать позднее.

