Первый снег может выпасть в Подмосковье уже 27 сентября

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

В регион надвигается мощный циклон «Бернвард».

Когда выпадет первый снег в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первый снег может выпасть в Московской области в конце следующей недели, с 26 по 27 сентября. Об этом написали на сайте метеорологического центра «Фобос».

Известно, что наступление мощного циклона «Бернвард» ожидается в столичном регионе и в Поволжье. Синоптики спрогнозировали сильные осадки, а также октябрьские холода в завершение первого осеннего месяца.

«Влажный воздух в столкновении с холодными северными ветрами может привести к тому, что в пятницу в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе (Татарстан, Чувашия, Мордовия, Ульяновская, Пензенская и Самарская и Кировская области), а в субботу — в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России (Нижегородская, Ивановская, Владимирская, Костромская, Ярославская, Тверская, Рязанская, Московская, Тульская и Вологодская области) к ливням кое-где могут примешиваться заряды мокрого снега», — отметил в сообщении ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом ранее специалист по изменениям погоды Александр Ильин в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» утверждал, что такое положение ожидается лишь в нескольких российских регионах Северо-Западного федерального округа. По словам эксперта, снег выпадет в Мурманской области, Ненецком автономном округе и на севере Коми.

Ранее, писал 5-tv.ru, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в Москве выпадет первый снег. Его мнение несколько отличается. Специалист указал, что снежные осадки следует ждать позднее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

Последние новости

16:52
Состоятельный жених? Дочь Олега Газманова выходит замуж
16:41
«Где муж? Где кольцо?» — почему Бородина перестала показывать Сердюкова в соцсетях
16:37
Канада, Австралия и Великобритания признали независимость Палестины
16:23
Первый снег может выпасть в Подмосковье уже 27 сентября
16:18
Униженная Европа: жители стран ЕС возмутились новыми торговыми условиями с США
16:13
В Крыму сравнили новые санкции Украины с лаем злой беззубой собаки

Сейчас читают

«Мы не были готовы к такому повороту»: участник «Интервидения» о поступке SHAMAN
«Великая, вежливая, добродушная»: китайский певец Ван Си о России и «Интервидении»
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025