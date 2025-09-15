Прощай, осень? Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег

Пока в столице держится теплая погода.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Синоптик Александр Шувалов: Москву накрыла последняя волна теплой осени
Последняя волна теплой осени пришла в Москву. Об этом aif.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
До конца недели, как объяснил метеоролог, ожидается теплая и солнечная погода, воздух прогреется до +22 градусов. Однако все кардинально изменится 29 сентября.
Тогда днем температура воздуха составит около +15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс пяти градусов. Обычно следом за резким понижением следует и предполагаемая дата первого снега. Рассуждая на эту тему, Александр Шувалов подчеркнул, что еще рано делать выводы об этом.
«Дело в том, что осадки за пределами 10-15 дней предсказываются гораздо хуже, нежели температура. Это непреложный факт. Но можно ориентироваться на климатические данные. Например, известно, что раз в три года снег выпадает в самом конце сентября в Москве и Подмосковье», — пояснил метеоролог.
По словам Шувалова, чаще снег выпадает в октябре. В среднем, как добавил синоптик, в этом месяце легкий снежный покров накрывает столичные дороги пять раз.
«Учитывая, что сейчас в Москве держится достаточно теплая погода и ближайший прогноз по температуре тоже теплый, с положительной аномалией, можно думать, что первый снег выпадет где-то в середине октября», — подытожил Александр Шувалов.
Плотный снежный покров может образоваться в конце ноября.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Сибири выпал первый снег. Под снежным покровом оказались Красноярский край и республика Тыва.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 15 сент
- Без заморозков: синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 15 сентября
- 15 сент
- В Сибири выпал первый снег: замело Красноярский край и Туву
- 14 сент
- Виновата не погода: что скрывается за метеозависимостью
- 13 сент
- Жителей Москвы и области предупредили о заморозках с 13 сентября
- 9 сент
- Тайфун обрушился на южное побережье Китая
- 8 сент
- В Подмосковье зафиксировали «радиационные» туманы
- 5 сент
- Готовимся к осадкам? Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
- 3 сент
- Бабье лето продолжает радовать столицу: как долго продлится период потепления
- 3 сент
- «Придется потерпеть»: синоптик рассказала, когда тепло вернется в Москву
- 31 авг
- Жара вернется? Москвичам рассказали о погоде 31 августа
Читайте также
53%
Нашли ошибку?