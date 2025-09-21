Бородина объяснила исчезновение мужа в ее соцсетях: Дайте спокойно пожить

Телеведущая Ксения Бородина раскрыла, куда исчез ее муж, блогер Николай Сердюков, из соцсетей.

Последний раз супруг звезды появлялся в ее блоге на снимках в конце августа, а раньше Ксения ежедневно показывала подписчикам идиллию в отношениях с Николаем. К тому же фанаты обратили внимание, что на безымянном пальце Бородиной нет обручального кольца. В связи с этим ее поклонники решили узнать, есть ли у медийного отсутствия Сердюкова причины.

На расспросы пользователей Ксения ответила эмоционально. Знаменитость не устроило, что люди пытаются разобраться в ее личной жизни.

«Ребятки, убедительная просьба перестать искать подвох там, где его нет. Где муж? Где кольцо? Несерьезно просто. Муж работает, я на съемках. Ваши страхи не переносите на нас, дайте спокойно пожить. Спасибо!» — высказалась Бородина.

Свадьба Бородиной и Сердюкова состоялась 4 июня, однако торжественная часть мероприятия прошла 23 июня в кругу близких людей. У Ксении есть двое детей — 16-летняя Маруся, родившаяся в браке с бизнесменом Юрием Будаговым, и младшая дочь, девятилетняя Теона, появившаяся на свет от предпринимателя Курбана Омарова.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сердюков сделал Бородиной сюрприз за полмиллиона рублей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.