Пропавшую в Таиланде россиянку нашли живой спустя 8 дней поисков

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив

Эрика Владыка, бросившая четырехлетнего ребенка, абсолютно здорова.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Seksan Rochanametakul; 5-tv.ru

Пропавшую в Таиланде россиянку Эрику Владыко обнаружили в недорогом хостеле, сообщила волонтер Светлана 21 сентября в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, женщина выглядит вполне нормально и не демонстрирует признаков того, что над ней было совершено насилие.

Светлана посетила дом Эрики на острове Самуи, но обнаружила его закрытым. В местном кафе ей сообщили, что Владыко действительно переехала в Бангкок, однако все подробности остаются за кадром.

«Как она переехала, почему ребенка бросила — одни вопросы», — в недоумении прокомментировала волонтер.

Посольство России в Таиланде подтвердило информацию о местонахождении Эрики и выразило готовность оказать ей всю необходимую помощь. В настоящее время дипломаты выясняют обстоятельства ее пребывания в Бангкоке с момента пропажи.

Ранее 34-летняя Эрика бросила свою четырехлетнюю дочь в отеле, вызвала такси и направилась в ночной клуб 13 сентября. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. На данный момент девочка находится под присмотром бабушки.

