Стакан молока стоил ей жизни: злой рок умершей в 43 года актрисы из «Приходите завтра»

Фрося Бурлакова, сыгранная заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Савиновой в «Приходите завтра», стала символом простой русской девушки с чистой душой и уникальным талантом. Ведь у актрисы были не только чудесные внешность и актерский талант, но и голос… В три с половиной октавы.

Однако жизнь Савиновой трагически оборвалась всего лишь в 43 года. Почему так произошло — читайте в материале 5-tv.ru.

Росла в бедной крестьянской семье: детство Екатерины Савиновой

© РИА Новости/Галина Кмит

Екатерина Савинова родилась 26 декабря 1926 года в Алтайском крае, в маленьком селе Ельцовка. Семья ее была очень бедной, крестьянской. К тому же маленькая Катя была третьим ребенком.

С детства Савинова привыкла к тяжелому и упорному труду. В школу она пошла на год раньше необходимого тогда возраста — в семь лет.

Маме удалось договориться о посещении, хотя, по слухам, она надеялась, что дочка заскучает и вообще откажется от обучения, благодаря чему в хозяйстве будет еще одна пара рук.

Юная Катя активно участвовала в художественной самодеятельности, занималась в драматическом и хоровом кружке и в принципе мечтала стать актрисой.

«В школе все время была организатором самодеятельности… Катя очень много пела. Песни разучивала с граммофонных пластинок… Электричества в селе не было, поэтому все концерты и спектакли проходили при освещении керосиновых ламп. Почти все вечера проводила она в школе или в клубе: репетиции, спевки, разучивание новых песенок, арий из опер и оперетт. Она пела не только на концертах в школе и клубе, но часто по радио из районного радиоузла», — рассказывала старшая сестра артистки Мария Панченко.

Поступила с третьего раза: учеба Екатерины Савиновой

© РИА Новости

После школы Екатерина Савинова твердо решила поступать на актерское, причем обязательно в Москве.

«Время было трудное, военное. Мать Кати Мария Семеновна отговаривала ее ехать в Москву, где жил старший брат Александр, повременить с учебой, потому что не с чем было отправлять ее, не во что было даже одеть. Но Катя чувствовала уверенность в своих силах и решила во что бы то ни стало добиться своей цели, убедив мать в правильности своего поступка. Тогда Мария Семеновна обменяла последнюю картошку у ссыльных литовцев (в то время их много жило в Ельцовке) на шерстяное платьице, голубенькое с белым воротничком, в котором Катя и приехала в Москву. И, наверное, не случайно в кинофильме „Приходите завтра…“ есть фрагменты, где Катя говорит о мамином праздничном платье», — рассказывала в интервью лучшая подруга артистки Евдокия Бурлакова.

Оказавшись в Москве, Савинова решила поступать во ВГИК. Однако из-за долгой дороги на поезде к вступительным экзаменам она опоздала…

Но это не вынудило будущую актрису вернуться домой. Наоборот! Она с легкостью поступила в Землеустроительный институт, однако через полгода поняла, насколько это не ее.

Тогда Савинова снова отправилась во ВГИК. Вскоре ее отчислили — якобы такой талант подходит для сцен театров, а не для киноэкранов… Но юная Катя перла, как носорог.

И в третий раз в 1945-м наконец-то поступила в мастерскую Пыжова и Бибикова, выпустившись у них с отличием как киноактриса.

«Е. Савинова является молодой талантливой актрисой. Юмор, обаяние, неистощимая фантазия, поражающая правдивость и органичность поведения отличают ее дарование. Савинова удачно справляется с бытовыми, лирическими и характерными ролями. Ее способность перевоплощения свидетельствуют о ее большом сценическом диапазоне. Самостоятельно решает серьезные актерские задачи. Необычайно работоспособна», — было написано в ее характеристике.

Не давали сниматься после пощечины: карьера Екатерины Савиновой

ТАСС

Впервые в кино Екатерина Савинова снялась еще студенткой. Ей досталась роль Кати Сорокиной в «Страницах жизни». Однако дебютной считается амплуа Любочки в «Кубанских казаках» в 1949 году.

После выпуска из ВГИКа в 1950-м Савинова становится актрисой Центральной студии киноактера. При этом ее единственную пригласили работать во МХАТ, однако она отказалась, считая себя актрисой кино, а не театра.

Несмотря на яркий образ в комедии про казаков, там ей постоянно предлагали эпизодические и второстепенные роли. Всего Екатерина их исполнила больше десяти, и имя артистки даже не было указано в титрах и даже в творческой карточке.

Поговаривают, что причиной этому был пристававший к Савиновой известный режиссер и чиновник, получивший за это пощечину прямо на съемочной площадке. По слухам, это был Иван Пырьев, снявший «Кубанских казаков».

«Но прошло время, и на этом, как бы, дело не закончилось. И этот режиссер, теперь уже как сановник, продолжал принимать участие в судьбе Екатерины Савиновой. И с той поры, в какой бы основательной, серьезной картине она ни была утверждена, несмотря на охоту режиссеров ее снимать, потому что все понимали масштаб ее дарования, — она не снималась в этих картинах. Постоянно поступал „высокий“ запрет, и Савинова снималась только в таких проходных, никчемных, маленьких, неинтересных ролях», — говорил в своем документальном фильме Леонид Филатов.

Еще ходил слух, что к запрету был причастен некий чиновник, также положивший глаз на актрису.

Однако в 1955-м Екатерине Савиновой все же довелось получить главную роль в двух кинофильмах: официантки Клавы Шубиной в детективе «Тень у пирса» и девушки-дирижера Кати Воропай в лирической комедии «В один прекрасный день».

Главную роль Савинова получила благодаря своему мужу, режиссеру Евгению Ташкову, он был ее однокурсником во время учебы во ВГИКе. Ту самую — Фроси Бурлаковой в «Приходите завтра»…

При этом в кино она уже долгое время была без работы, из-за чего пошла учиться в институт имени Гнесиных. И, развив свой певческий талант, успешно продемонстрировала его в фильме. Сценарий к которому, кстати, был написан по ее жизни.

Эта роль принесла Екатерине Савиновой приз «За лучшую женскую роль» на Всесоюзном кинофестивале в 1964-м. А следом она получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Десять лет не знала об инфекции: болезнь и смерть Екатерины Савиновой

© РИА Новости/Н. Науменков

Плохо Савиновой стало еще на съемках «Приходите завтра…». Долгие месяцы она работала с повышенной температурой и слабостью, но никогда не жаловалась.

Как впоследствии оказалось, болезнь жила в актрисе уже на протяжении десяти лет. Она заболела в далеком 1951-м во время съемок фильма Сергея Герасимова «Сельский врач».

Дело в том, что Савинова обожала парное молоко, и тогда постоянно покупала его на сельском рынке. Именно от него артистка и заразилась бруцеллезом — инфекцией, поражающей весь организм человека, включая нервную систему.

Именно до ее поражений успела дойти болезнь актрисы. Несмотря на диагноз, Екатерина Савинова продолжила сниматься. Ей досталась главная роль в «Женитьбе Бальзаминова», а потом еще ряд эпизодических.

Дважды в год ей приходилось ложиться в больницу…

«Мама всю оставшуюся жизнь принимала помногу таблеток несколько раз в день — их горсть не умещалась в ладони, подолгу лежала в клиниках», — вспоминал потом ее сын Андрей.

При этом на фоне невозможности реализовать себя в кино у Савиновой развилась депрессия, в которую она падала, падала и падала… К ней подключились еще и симптомы, очень похожие на шизофрению.

Одна из подруг Екатерины Савиновой, Ольга Гобзева, рассказывала про голоса, которые, по словам актрисы, нашептывали о том, что самоубийством ей надо спасти сына.

25 апреля 1970 года Екатерина Савинова не выдержала и свела счеты с жизнью в Новосибирске, куда приехала к сестре.

«Через некоторое время она снова позвонила мне и сказала, что едет в Сибирь к своей сестре: очень соскучилась, — и что внутренний голос сказал ей, чтобы она попрощалась со мной и чтобы я простила ее. Голос ее звучал хрипло и тревожно. Это был последний наш разговор. У сестры она была веселая, вспомнила свое детство. Но в то же время куда‑то уходила из дома. Потом уже люди говорили, что видели ее на станции — она встречала московский поезд. В тот роковой день Катя вымыла пол, прибралась в квартире сестры, надела свое самое нарядное платье и ушла на станцию. (…) Она исчезла навсегда», — писала в своих мемуарах подруга артистки Клара Лучко.